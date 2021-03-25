«جلب الحبيب العنيد بسرعة البرق» تطبيق للمساعدة على الزواج.. وأزهري: حرام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جلب الحبيب العنيد بسرعة البرق»، اسم قد يكون ظهر أمامك في بعض الإعلانات التجارية أو الدعائية، في محاولات للترويج لبعض الدجالين، الذين يتخذون كلام الدين والأحاديث ستارًا لهم.

ومؤخرًا، تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تطبيق على الهواتف بعنوان «جلب الحبيب العنيد بسرعة البرق»، الذي يستهدف الكثير بمختلف الأعمار، حيث تفاعل عليه أكثر من 5 آلاف شخصا حمل التطبيق.

وينشر التطبيق الأحاديث، الدينية، لتبسيط الرزق، مع الترويج لها بعدة عناوين، على رأسها «دعاء مستجاب لجلب الحبيب في ثواني»، «أقوى دعاء لجلب الحبيب المستجاب في دقايق معددودة»، «جلب الحبيب العنيد بسرعة جدا»، و«جلب الحبيب في ثواني».

وبمجرد الضغط على الاختيارات يقوم التطبيق بعض العديد من الأحاديث الدينية، والأدعية بالرزق والزواج.

وتفاعل الكثير من مستخدمي التطبيق، مؤكدين جودته، واعتمادهم عليه بالفعل، والوصول للنتيجة الموجوة.

أزهري يعلق على التطبيق

وفي هذا السياق، أوضح أحمد مدكور، شيخ أزهري، مدى جواز هذا التطبيق، قائلًا:«ربنا خلق كل شيئ بقدر، وكل واحد مكتوب نصيبه من وهو في جنين في بطن أمه، ولا تطبيق ولا غيره هيغير الأقدار».

وتابع أحمد مدكور، خلال حديثه لـ «هن»: «كل ما يدعي لطرق جلب حبيب ولا رد مطلقة، حرام، واللي هيمشي وراهم قد سلك مسلك الشيطان، لأنها أمور خطأ، ولا يمكن لأحد التحكم فيها أو تغيرها».

وأشار شيخ الأزهر، إن هناك أدعية بالفعل لتوسيع الرزق، وطلب الرزق من الله يأتي بالاستغفار والدعاء: «لكن منختبرش ربنا ولا نعانده، ما علينا إلا الدعاء والاستغفار».