ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بـ«لوك» غير معتاد: «معرفناكيش يا فنانة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، بجلسة تصوير جديدة باستايل مكياج مختلف عن اللوك المعتاد لها في جلسات التصوير كافة، التي تخضع لها.

وظهرت ياسمين بمكياج يعتمد على الكحل الأبيض لتحديد العينين، بالإضافة إلى هايلاتير وكونترونج لإبراز معالم وجهها، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات، وجاكيت جينز، مع قميص أبيض.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، بما يزيد على 100 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: «ملكة جمال في كل مكياج»، و«أجمل فنانة في الوطن العربي»، و«معرفناكيش باللوك ده».

تفاصيل عقد ياسمين صبري

يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بملابس سوداء مع عقد ذهبي مرصع بالمجوهرات مصنوع على هيئة تمساحين متقابلين، في أثناء لقائها ببرنامج «إي تي بالعربي»، المذاع على قنوات «أم بي سي».

وأصبحت الفنانة المصرية، ثالث سيدة في العالم، ترتدي ذلك العقد الذي يتخطى الـ120 قيراط، من توقيع دار المجوهرات العالمية «كارتييه»، وفي 2006، تجملت مونيكا بيلوتشي بالعقد التاريخي الذي نسقته مع قميص أبيض خلال ظهورها على السجادة الحمراء، في مهرجان كان الدولي المنعقد في فرنسا.

يتميز العقد بقصة تاريخية بدأت عام 1975، عندما رغبت الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس في صناعة عقد يشبه التمساحين الأليفين اللذين تربيهما، ما دفعها لإحضارهما إلى دار كارتييه للتأكد من صناعة عقد يطابق تفاصيل التمساحين، كما أنها اقترحت عليهم العيش هناك لفترة من الوقت، ليتسنى لهما فرصة صناعته بدقة، بشرط عدم ارتداء أحد له غيرها، إلا أنها باعته مع معظم مجوهراتها قبل وفاتها مباشرة إلى دار المجوهرات التي صنعته لها.

صُنع العقد من 1023 ماسة صفراء، و1060 زمرد، واثنين من الياقوت الكابوشوني، ليصل إجمالي عدد المجوهرات به إلى 2085 قطعة، وفقًا لموقع «نيوز آرانت» والموقع الرسمي لكارتييه.

ومن جانبها، قالت ياسمين صبري خلال لقائها، إن العقد مصنوع من المجوهرات باللونين الأخضر والأصفر، ويصل وزنه إلى 120 قيراطا: «رغم إن وزنه تقيل بس هو مريح ويستحق»، موضحة أنه صنع عام 1975.