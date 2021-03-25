طريقة حفظ الألبان طازجة.. «علشان ميقطعش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث كل أم عن طريقة تساعدها في الحفاظ على اللبن دون أن يتغير طعمه والحفاظ عليه طازجا وصحى، يقدم لكِ «هُن»، طريقة الحفاظ على اللبن الطازج دون أن يفسد، كما جاء على سي بي سي سفرة.

الغليان والبسترة

يحدث بوضعه في وعاء مناسب أكبر من كميته ويترك اللبن على نار هادئة حتى يرتفع وهنا يصل لمرحلة الغليان ويجب رفعه من النار قبل الفوران. ثم يترك اللبن لتهدأ حرارته ثم يوضع في الثلاجة للتبريد وبذلك تم تعقيمه وبسترته لقتل ما به من بكتيريا محتملة.

وتحافظ مرحلة الغليان على اللبن من نمو المزيد من البكتيريا والجراثيم ليبقى صحي ويستخدم في أي وقت دون أن يقطع ويتحول للبن رايب.

الحفظ في الثلاجة

بعد الانتهاء من مرحلة الغليان للبن البلدي أو حتى بعد شراء اللبن المعلب لا بد أن يحفظ اللبن بعبوته داخل الثلاجة لحين الاستخدام ثم يعود اللبن مجدداً ليبرد ويحفظ في الثلاجة مرة أخرى.

الاستخدام الصحيح

الانتباه بالتعامل الصحيح مع اللبن سواء كان بلدي أو معلب بحيث يتم تفريغ جزء من اللبن حسب الكمية المطلوبة وحفظ الباقي. بالإضافة أن اللبن المحفوظ لا يضاف عليه لبن مستخدم مرة أخرى حتى لا تتلف الكمية بالكامل ويقطع ويتحول إلى لبن رايب.