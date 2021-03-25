نادين نجيم ترد على اتهامات ادعاء الإصابة بانفجار بيروت: «لسه زعلانة على مناخيري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لبعض الاتهامات من متابعيها، بأنها ادعت إصابتها خلال حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع قبل أشهر قليلة.

وردت «نادين» على هذه الاتهامات، من خلال مقطع فيديو لها استنكرت من خلاله هذه الاتهامات، وأنها ادعت إجرائها لعملية تجميل في أنفها، ووصفت الفنانة اللبنانية هذه الاتهامات بـ«السخيفة جدًا.. يعني مين كان في باله يقول هذه الادعاءات.. في الوقت العصيب وكل الدكاترة منشغلين بعلاج الجرحى».

وأكدت «نادين»، أنها مازالت حزينة بسبب ما حدث بأنفها وأنها تقضي وقت طويل لإخفاء الآثار الناتجة من الإصابة، بمستحضرات التجميل.

وكانت نادين نجيم، كشفت النقاب عن صور لها من داخل غرفة العمليات، بعد إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت، وأظهرت الصور إصابات بالغة أثرت على ملامح نادين نجيم، وهو ما دفعها للخضوع لعملية تجميل عاجلة لترميم وجهها.

نادين نجيم

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، شاركت متابعيها بصورة تجمعها بأطفالها، وذلك بعد مرور شهر على خضوعهم لعملية جراحية إثر إصابتهم في انفجار مرفأ بيروت بلبنان.

وعلقت «نادين» على الصورة التي أظهرت بعض الكدمات في وجهها: «صباح الخير.. طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل».

ونشرت الفنانة نادين نجيم صورة لها من المستشفى بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت وظهرت وهي تحتضن طفليها، وعلى وجهها آثار الإصابات والجروح، معلقة على الصورة: «بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة، وما يكون أثرها كبير، وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هل الاعتداء يلي صار علينا كلنا».