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توقعات الأبراج اليوم 25-3-2020: مفاجأة للميزان.. وشخص معجب بالحوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope".

الحمل:
لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول استغلالها في مجال عملك.

الثور:
يوم مميز على الصعيد العاطفي، عليك التفكير جيدا قبل الدخول في مناقشة حادة.

الجوزاء:
تحتاج إلي التفكير في علاقتك مع شريك حياتك، حاول قبل ذلك أخذ إجازة من عملك.

السرطان:
حاول استغلال طاقتك في عمل شئ مفيد، ركز على عملك واسرتك.

الأسد:
تتمتع اليوم بحالة عاطفية مميزة وترغب في السفر مع شريك حياتك.

العذراء:
تخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك، وحاول ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.

الميزان:
مفاجأة في الطريق إليك، لا تهدر وقتك مع الشخص الخاطئ.

العقرب:
تشعر برغبة في السفر مع أصدقائك، والبعد قليلا عن ضغوطات العمل.

القوس:
عائلتك تحتاج للاهتمام أكثر من ذلك، وربما عشاء خارج المنزل فكرة جيدة لإسعادهم.

الجدي:
تحصل على ترقية في مجال عملك، نتيجة مجهوداتك الرائعه الفترة الماضية.

الدلو:
سيطر على غضبك وتحدث بلطف مع شريك حياتك.

الحوت:
هناك شخص يرغب في الاعتراف بحبه لك، حاول إعطائه فرصة والاستمتاع إليه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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