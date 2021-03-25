توقعات الأبراج اليوم 25-3-2020: مفاجأة للميزان.. وشخص معجب بالحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope".

الحمل:

لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول استغلالها في مجال عملك.

الثور:

يوم مميز على الصعيد العاطفي، عليك التفكير جيدا قبل الدخول في مناقشة حادة.

الجوزاء:

تحتاج إلي التفكير في علاقتك مع شريك حياتك، حاول قبل ذلك أخذ إجازة من عملك.

السرطان:

حاول استغلال طاقتك في عمل شئ مفيد، ركز على عملك واسرتك.

الأسد:

تتمتع اليوم بحالة عاطفية مميزة وترغب في السفر مع شريك حياتك.

العذراء:

تخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك، وحاول ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.

الميزان:

مفاجأة في الطريق إليك، لا تهدر وقتك مع الشخص الخاطئ.

العقرب:

تشعر برغبة في السفر مع أصدقائك، والبعد قليلا عن ضغوطات العمل.

القوس:

عائلتك تحتاج للاهتمام أكثر من ذلك، وربما عشاء خارج المنزل فكرة جيدة لإسعادهم.

الجدي:

تحصل على ترقية في مجال عملك، نتيجة مجهوداتك الرائعه الفترة الماضية.

الدلو:

سيطر على غضبك وتحدث بلطف مع شريك حياتك.

الحوت:

هناك شخص يرغب في الاعتراف بحبه لك، حاول إعطائه فرصة والاستمتاع إليه.