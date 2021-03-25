توقعات الأبراج اليوم 25-3-2020: مفاجأة للميزان.. وشخص معجب بالحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope".
الحمل:
لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول استغلالها في مجال عملك.
الثور:
يوم مميز على الصعيد العاطفي، عليك التفكير جيدا قبل الدخول في مناقشة حادة.
الجوزاء:
تحتاج إلي التفكير في علاقتك مع شريك حياتك، حاول قبل ذلك أخذ إجازة من عملك.
السرطان:
حاول استغلال طاقتك في عمل شئ مفيد، ركز على عملك واسرتك.
الأسد:
تتمتع اليوم بحالة عاطفية مميزة وترغب في السفر مع شريك حياتك.
العذراء:
تخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك، وحاول ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.
الميزان:
مفاجأة في الطريق إليك، لا تهدر وقتك مع الشخص الخاطئ.
العقرب:
تشعر برغبة في السفر مع أصدقائك، والبعد قليلا عن ضغوطات العمل.
القوس:
عائلتك تحتاج للاهتمام أكثر من ذلك، وربما عشاء خارج المنزل فكرة جيدة لإسعادهم.
الجدي:
تحصل على ترقية في مجال عملك، نتيجة مجهوداتك الرائعه الفترة الماضية.
الدلو:
سيطر على غضبك وتحدث بلطف مع شريك حياتك.
الحوت:
هناك شخص يرغب في الاعتراف بحبه لك، حاول إعطائه فرصة والاستمتاع إليه.