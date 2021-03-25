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لقاحات كورونا قد تؤدي إلى استجابات تحسسية شديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن لقاحات قد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى استجابات تحسسية شديدة، لا سيما لقاحات mRNA الجديدة.

وأوضح المركز الألماني أن هذا الخطر يزداد بصفة خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه الأشعة السينية أو تجاه بعض المواد الفعالة في الأدوية مثل بولي إيثيلين جلايكول والبولي سوربات وأكسيد الإيثيلين.

وتتمثل أكثر أشكال الاستجابات التحسسية خطورة فيما يعرف "بصدمة الحساسية"، والتي تشكل خطرا على الحياة؛ حيث تشمل أعراضها ضيق التنفس، إلى جانب الاستجابات التحسسية الأخرى كالطفح الجلدي والحكة واحتقان الحلق.

لذا يتعين على مرضى الحساسية إبلاغ الطبيب قبل تلقي تطعيم كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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