للأمهات.. احذري 5 طرق شائعة لحمل رضيعك قد تهدد صحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشير إحدى الدراسات إلى أن الأمهات اللاتي يحملن أطفالهن الرضع إلى صدورهن أقل عرضة للإجهاد، بالإضافة إلى ذلك من الأهمية الانتباه لكيفية حمل طفلك، وتجنب الطرق التي تتسبب في الإصابة بالعديد من المضاعفات له، والتي نستعرضها وفق ما ذكره موقع "برايت سايت".

- الإمساك بالرضيع من تحت الإبطين:

من الضروري تدعيم رأس رضيعك عند حمله، حيث تكون عضلات الرقبة عند الأطفال الرضع غير ناضجة بما يكفي لدعم الرأس، ويمكن لتحريك للرأس المفاجئ أن تتسبب بإصابات وصعوبة في التنفس، وبالتالي لا يتمكن الرضع من التحكم بحركة رؤوسهم إلا عندما يبلغون سن 4-6 أشهر على الأقل.

- حامل الأطفال

يمكنك استخدام حمالات الأطفال بأشكالها المختلفة، لكن من المهم معرفة كيفية استخدامها، إذ من الضروري أن تكون أرجل الرضيع مدعومة في الحامل كما لو كانت الأم هي من تحمله، حيث يضمن هذا بقاء المفاصل في مكانها الطبيعي، وعدم التسبب بأي أذى للعمود الفقري.

أما في حالة وجود أرجل الرضيع متدليتان بدون سند، فقد يعرضه ذلك إلى مشاكل خطيرة مثل الإصابة بخلع الفخذين وتأخر النمو.

- إبقاء رأس رضيعك على كتفك

إذا كنت تحملين رضيعك بحيث يكون صدره على صدرك، فيجب عليك الانتباه لموضع وجهه، الذي يجب أن يكون فوق مستوى الكتف، لأن وضع وجهه على كتفك قد يتسبب له في صعوبة في التنفس، كما أن الرضيع قد يُدخل أطراف ملابسك إلى فمه.

- عدم إسناد ظهر الرضيع

يتسبب إهمال إسناد ظهر الرضيع إلى سقوط الرضيع، كما يمكن أن يزيد الضغط على عموده الفقري بسبب غياب الدعم المناسب للظهر، لذلك احرصي دائماً على دعم ظهر طفلك بيديك جيدا.

- حمل الرضيع ووجهه للأمام

لا ينصح حمل رضيعك وظهره إلى صدرك، لأن السيطرة عليه قد تصبح صعبة، كما أن هذه الوضعية تضع ضغطاً على عموده الفقري وساقيه المتدليتين، لذا يفضل أن تحملي الطفل ووجهه إلى صدرك، بعد التأكد من دعم ظهره ورجليه.