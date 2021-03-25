5 أنواع من خيارات تحديد النسل.. ما الأفضل لكِ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

استخدام وسائل منع الحمل أسهل الطرق للتحكم في خططك المستقبلية وعيش الحياة بالطريقة التي تريدها.

وهناك العديد من طرق تنظيم النسل للاختيار من بينهم، ربما لأنها تحظى بشعبية كبيرة. قد تكون قد سمعت عنها أو جربتها، بينما قد تكون الخيارات الأخرى جديدة بالنسبة لك.

ويمكن أن يكون العثور على وسائل منع الحمل التي تناسب أسلوب حياتك وتنظيم الأسرة مفيدًا للغاية، لأنه يتيح لك توجيه حياتك بالطريقة التي تريدها، ولكن يمكنك قضاء الكثير من الوقت والطاقة في تجربة أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل، ومن السهل أن تصابِ بالإحباط قبل أن تجدي النوع المناسب.

وفيما يلي قمنا بتجميع أهم التفاصيل حتى يمكنك بسهولة مقارنة تنظيم النسل الخيارات المختلفة وبدء محادثة مع طبيبك. هيا بنا نبدأ، وفقا لموقع "healthpartners".

أنواع تحديد النسل

بشكل عام، هناك خمس فئات من طرق تحديد النسل، يعمل كل نوع بطريقة مختلفة، مثل منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة، أو تثبيط جسمك عن إطلاق البويضات، لكن كل تقنية من وسائل منع الحمل لها نفس الهدف الأساسي المتمثل في مساعدتك على تجنب الحمل غير المرغوب فيه.

1. وسائل منع الحمل الهرمونية قصيرة المفعول

يتضمن تحديد النسل الهرموني تعديل مستويات هرمون الاستروجين و/ أو البروجستين الطبيعية في الجسم لتقليل احتمالية حدوث الحمل.

تشمل الطرق الشائعة حبوب منع الحمل أن تأخذ كل يوم قرص، وسيتم تغيير الحلقة المهبلية كل شهر أو حقنة يعطيك طبيبك كل ثلاثة أشهر.

كل هذه الطرق تتطلب وصفة طبية، وبالنسبة لمعظم النساء، تكون فعاليتهن في منع الحمل بنسبة 91٪ إلى 95٪.

ويمكن أن تختلف الآثار الجانبية الهرمونية لتحديد النسل، خاصة عندما تكون قد بدأت للتو. ولكن هناك بعض الآثار الجانبية المفيدة لتحديد النسل أيضًا.

2. منع الحمل على المدى الطويل

يمكن أن تكون وسائل منع الحمل طويلة الأمد خيارًا جيدًا إذا كنت تريد وسيلة فعالة ودائمة لمنع الحمل.

تشمل الاختيارات شريحة يتم إدخالها في ذراعك أو جهاز داخل الرحم (اللولب) إدخالها في الرحم.

هذه الطرق فعالة بنسبة 99٪ في منع الحمل، وستعمل لمدة 3-10 سنوات، اعتمادًا على الطريقة المحددة التي تختارها.

وتعمل الشريحة (Nexplanon) واللولب الهرموني (مثل Skyla و Mirena و Kyleena) عن طريق ضبط مستويات البروجستين في الجسم بمرور الوقت، ولا تستخدم اللولب النحاسي (ParaGard) الهرمونات. بدلاً من ذلك، يمنع النحاس الحيوانات المنوية من تخصيب البويضات.

وتكون عمليات الزرع أو اللولب خيارات رائعة لأنها لا تتطلب أي عمل إضافي من جانبك: بمجرد أن يضع طبيبك الجهاز، ستتم تغطيتك.

ولكن إذا تغيرت خططك وترغبين في إنجاب الأطفال، فمن السهل إزالة الشريحة أو اللولب، قد تشعرين ببعض الانزعاج عند وضع جهازك في مكانه، وقد يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية المؤقتة أو (الأقل شيوعًا) المستمرة مثل زيادة الوزن والصداع والوجع.

3. الواقي الذكرة

الواقي الذكري يخلق "حاجزًا" للحيوانات المنوية أثناء ممارسة الجنس لمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة.

أنت تستخدمين وسائل منع الحمل الحاجزة فقط عندما تمارسين الجنس بالفعل، تحتاج إلى استخدامه في كل مرة تمارس فيها الجنس وتحتاج أيضًا إلى استخدام وسائل منع الحمل الحاجزة بشكل صحيح استخدامه ليكون أكثر فعالية.

لهذا السبب، لا تعمل تقنيات منع الحمل الحاجزة عادة بشكل جيد. أنها تمنع الحمل بين 71٪ و 88٪ من الوقت، حسب الطريقة.

4. منع الحمل الدائم

يعتبر ربط البوق (للنساء) أو قطع القناة الدافقة (للرجال) من الإجراءات الجراحية البسيطة نسبيًا التي تهدف إلى جعل الحمل مستحيلًا، وهي فعالة بنسبة 100٪ تقريبًا في منع الحمل. ويتم الاعتمدا عليها إذا كنت متأكدًا جدًا من أنك لا تريد إنجاب أطفال مرة أخرى.

5. منع الحمل الطارئ

إذا مارست الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل - أو إذا فشلت وسائل منع الحمل - يمكن أن تساعد وسائل منع الحمل الطارئة في منع الحمل.

وإذا كنت بحاجة إلى وسائل منع الحمل الطارئة، فهناك نوعان من الأقراص المتاحة بالإضافة إلى اللولب النحاسي، بغض النظر عن الطريقة التي تفضلها، سترغب في استخدام وسائل منع الحمل الطارئة في أسرع وقت ممكن لتكون أكثر فعالية.

ويتوفر نوع واحد من حبوب منع الحمل، غالبًا ما يسمى "الخطة ب"، في معظم الصيدليات بدون وصفة طبية.

يمكن أن يمنع الحمل حتى ثلاثة أيام بعد ممارسة الجنس، وتحتاج حبوب منع الحمل الأكثر فاعلية، والتي غالبًا ما تسمى "Ella" ، إلى وصفة طبية ولكنها يمكن أن تمنع الحمل حتى خمسة أيام بعد ممارسة الجنس.

ويتطلب منكِ اللولب النحاسي أيضًا زيارة الطبيب، لكنها فعالة بنسبة 100٪ تقريبًا عند إدخالها في غضون خمسة أيام من الجماع.

ولا يُقصد من وسائل منع الحمل الطارئة أن تكون الطريقة الأساسية لتحديد النسل - فقط نسخة احتياطية في حالة عدم حدوث شيء كما هو مخطط له، ستتمتع بمزيد من التحكم إذا كنت تستخدم طرقًا أخرى بانتظام أولاً.

إذن ما هو أفضل وسيلة لتحديد النسل؟

كل هذا يتوقف عليك، سترغب في التفكير في ماهية أهدافك وما هو نمط حياتك، وعدد المرات التي تمارس فيها العلاقة مع زوجك، وما الذي ترتاح إليه أنت وشريكك.

ونظرًا لاختلاف كل امرأة، فإن وسائل منع الحمل التي تناسب الزوجة قد تكون أو لا تكون ملائمة أو أكثر فعالية بالنسبة لك، ولكن بغض النظر عن طريقة تحديد النسل التي تختارينها في نهاية المطاف، استخدميها وفقًا للإرشادات لتقليل فرص الحمل.