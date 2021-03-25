أعراض الإصابة بحصوات الكلى منها آلام الظهر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمكن أن تصيب حصوات الكلى أي جزء من المسالك البولية، وتتكون الحصوات عندما يصبح البول مركزا، ما يتيح للمعادن التبلور والالتصاق ببعضها، ومن أعراض الإصابة بحصوات الكلى كما ذكرها موقع «mayo clinic».

أعراض الإصابة بحصوات الكلى

قد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتشنج الحالب، وقد يكون ذلك مؤلمًا للغاية.

ألم قوي وحاد في الظهر وتحت الأضلاع.

ألم ينتشر إلى أسفل البطن.

ألم يأتي على هيئة موجات ويتغير في حدته.

ألم أو شعور بالحرقان أثناء التبول.

قد تشمل المؤشرات والأعراض الأخرى

بول باللون الوردي أو الأحمر أو البني.

بول غائم أو كريه الرائحة.

الحاجة المستمرة للتبول، أو التبول أكثر من المعتاد، أو التبول بكميات قليلة.

الغثيان والقيء.

الحُمّى والقشعريرة في حالة وجود عَدوى.

أنواع حصوات الكلى

حصوات الكالسيوم

معظم حصوات الكلى عبارة عن حصوات الكالسيوم.

حصوات ستروفايت

تتكون حصوات ستروفايت استجابة لعدوى المسالك البولية. ويمكن أن تنمو هذه الحصوات بسرعة وتصبح كبيرة جدًا، وأحيانًا تكون مصحوبة بأعراض قليلة أو تحذير بسيط.

حصوات حمض اليوريك

يمكن أن تتكون حصوات حمض اليوريك لدى الأشخاص الذين يفقدون الكثير من السوائل بسبب الإسهال المزمن أو سوء الامتصاص، والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البروتين، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المتلازمة الأيضية.

وقد تؤدي بعض العوامل الوراثية أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات حمض اليوريك.

حصوات السيستين

تتكون هذه الحصوات لدى الأشخاص الذين لديهم اضطراب وراثي يسمى بيلة السيستين التي تجعل الكلى تفرز الكثير من حمض أميني معين.