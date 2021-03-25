في عيد ميلادها.. نادية الجندي تكشف حقيقة تجاوز نجلها سن الـ68 «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسيرة فنية طويلة، حاوطها شائعات عدة حول حياتها الأسرية، من بينها تداول صورة لها بين حين وآخر تجمعها برجل ستيني، مرفقة بتعليق: «الراجل ده ابن نادية الجندي، وعنده 68 سنة»، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، في ظل رفض الفنانة إعلان عمرها الحقيقي.

حقيقة تجاوز نجل نادية الجندي 68 سنة

وسبق أن نفت نادية الجندي ذلك الأمر في 2018، قائلة: «ابني الوحيد هشام عماد حمدي الذي أنجبته بعد زواجي من عماد حمدي الله يرحمه وعمري 16 عامًا، لذلك لا يوجد فارق كبير بيننا في العمر»، متابعة: «أحب أوضح أن الصورة اللي انتشرت، لنادر الابن الأكبر لعماد حمدي من زوجته الأولى السيدة فتحية شريف»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالإضافة إلى نفيها في عدة لقاءات إعلامية.

تصدر نادية الجندي محرك البحث جوجل

يشار إلى أن نادية الجندي، تصدرت محرك البحث جوجل في فبراير الماضي، عقب ظهورها في برنامج «أبلة فاهيتا في الدوبليكس» على شاشة «أون أي»، متحدثة عن عدة أسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، منها علاقتها الوطيدة بطليقها المنتج محمد مختار، رغم انفصالهما منذ سنوات، قائلة: «كان فيه عشرة بينا، ولازم يبقى فيه رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح، ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».

وأكدت «الجندي» على تقدم الكثير من الرجال لها، للزواج منها: «في كتير، لكن أنا مبفكرش وكل تفكيري في شغلي ومتجوزة الفن وعايشة للفن، الست لما بتبقى ناجحة أوي بتدفع التمن من حياتها الشخصية».

وأكدت أنها غير متزوجة، وليس لديها مانع أن تتزوج «من شاب أصغر منها» لو أحبته، مؤكدة أن الحب لا يعرف السن.