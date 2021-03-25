برفقة زوجته.. أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات «القاهرة السينمائي»: زوجتي الحبيبة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استرجع الفنان أحمد الفيشاوي، ذكريات مشاركته في مهرجانات القاهرة السينمائي في دورات سابقة، بمجموعة من الصور برفقة زوجته ندى الكامل.

ونشر «الفيشاوي» عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور مع زوجته معلقًا عليها: «ليالي السجادة الحمراء مع زوجتي الحبيبة».

وتفاعل معه المتابعون في التعليق على الصور، منهم الفنانة رانيا يوسف التي علقت قائلة: «ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض ويكفيكم شر العين»، كما جاءت تعليقات بعض المتابعين: «زوجتك جميلة.. قمرين.. أحلى اتنين على الريد كاربت».

صور رومانسية بين أحمد الفيشاوي وزوجته

وكان الفنان أحمد الفيشاوي شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمجموعة صور مع زوجته ندى الكامل، وظهرت صور الزوجين أمام البحر في محافظة الإسكندرية، حيث يقضيان عطلتهما، وعلق على الصور قائلًا: «من الإسكندرية مع الحب.. المأكولات البحرية الحب».

وتفاعل معه متابعوه في التعليقات على الصور فكان أبرزها: «نورتوا إسكندرية.. مراتك زي القمر يا أحمد ربنا يخليكم لبعض.. ربنا يحميكم.. بنحبكم».

ندى الكامل تثير الجدل بمقطع أغنية

وكانت ندى الكامل، أثارت الجدل قبل فترة، حين نشرت مقطعا من أغنية «عكس بعض» للمطرب عمرو دياب، التي تتحدث عن الفراق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلقت ندى الكامل قائلة: «وسيرة الحب لو تيجي.. بقيت منها بخاف وأهرب»، مرفقة صورة لها بمفردها، عقب حديثها عن زوجها للمرة الأولى في مداخلة هاتفية ببرنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة نجوم F.M»، وتغزلها به.

وتفاعل الجمهور مع المنشور، بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «إنتي متخانقة مع الفيشاوي؟»، و«ليه نزلتي كلمات أغنية عكس بعض اللي بتتكلم عن الفراق»، و«صورتك حزينة»، و«زي القمر وملكة جمال يا ندى»، ولم ترد وقتها، زوجة أحمد الفيشاوي على التعليقات حتى الآن