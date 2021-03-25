«ملبن بحشوة البرتقال».. سمية الخشاب تتغزل في نفسها بأحدث جلسة تصوير

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت «سمية» في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان باللون البرتقالي، معلقة: «بمجرد أن تقع في حب نفسك تنتهي اللعبة»، ووصفت نفسها قائلة: «ملبن مصر.. ملبن بحشوة البرتقال».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور منهم الفنانة نادية الجندي التي علقت قائلة: «ربنا يسعدك حبيبتي.. الصور حلوة أوي»، بالإضافة إلى عدد من التعليقات الأخرى منها «الجمال عدى الكلام.. قمراية.. قمر الليل».

سمية الخشاب تتعرض للانتقاد من متابعيها

وكانت الفنانة سمية الخشاب، تعرضت للانتقاد والهجوم من متابعيها بعد جلسة تصوير نشرتها، ظن بعض متابعيها أنها «فوتوشوب» لكنها عادت بعد ذلك ونشرت فيديو من كواليس جلسة التصوير الآخيرة لها في دبى، على أنغام «بسكوتاية مقرمشة».

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقال أحد المتابعين: «الكلام عدا الكلام هنا سمية الخشاب، مفيش كلام بسم الله ما شاء الله عليكي يا برنسيسة»، وقال آخر: «بجد تحفة شيء مختلف وجلسة تصوير كلها حيوية، عجبني أوي تصوير الكواليس بهذه الطريقة».

ومن ثم شاركت بعد ذلك متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد لها على المهرجان الشعبي «أنتي معلمة».

وظهرت «سمية» في الفيديو وهي تستعرض رشاقتها على المهرجان الشعبي، إذ كانت مرتدية فستان طويل من قماش الشيفون، كما أنه جاء بأكمام منفوشة وتركت شعرها منسدلًا.

ومن فترة أيضًا خضعت لجلسة تصوير شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «سمية» صور الجلسة التي خضعت لها في الصحراء، وارتدت ما يشبه القفطان المغربي، بنطلون أسود، و«بدي» من اللون الفضي اللامع، وعلقت على الصور قائلة: «الجمال العربي الأصيل».