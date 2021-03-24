ماسك للوجه وفق حاجات البشرة من النجمات الهنديات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 11:42 مساءً - من المعروف أن النجمات الهنديات ورثن عن جداتهن عادات جمالية كثيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالعناية بالبشرة. وفي هذا المقال، تقدم لك أشهر النجمات الهنديات طريقة تحضير ماسك للوجه باستخدام المكونات الطبيعية، وذلك بحسب متطلبات وحاجات بشرة وجهك، سنعرفك إليها في هذا المقال.



ماسك لتنقية ونضارة البشرة من كارينا كابور

ماسك لتنقية ونضارة البشرة من كارينا كابور



تقدم لك النجمة الهندية كارينا كابور Kareena Kapoor ماسك الكركم والفيتامين E لتنقية ونضارة البشرة. حضريه على الشكل التالي: اخلطي ملعقتين كبيرتين من بودرة خشب الصندل، قطرتين من الفيتامين E، ربع ملعقة صغيرة من الكركم، وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل. حركي المكونات جميعها الى أن تحصلي على خليط متجانس. نظفي بشرة وجهك جيداً وطبقي الخليط عليها واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، اغسلي بشرة وجهك بالغسول الملائم وشطفيها بالماء الدافئ. يساعد هذا الماسك في إزالة التصبغات ومكافحة البثور وحب الشباب والقضاء على الرؤوس السوداء، وترطيب البشرة، وحماية الجلد من التلف. كما له خصائص مضادة للالتهابات، تساعد في استعادة التوهج الطبيعي للبشرة، وتوحيد لونها.

تابعي المزيد: برنامج سكر بنات:خلطات زيت الشاي للتخلّص من حب الشباب



ماسك لنضارة وتوهج البشرة من آيشواريا راي

ماسك لنضارة وتوهج البشرة من آيشواريا راي



أما النجمة الهندية آيشواريا راي Aishwarya Rai، فتقدم لك طريقة تحضير ماسك طبيعي لنضارة البشرة، من خلال مزج عصير اللوز الطبيعي والقشدة والكركم، وتطبيق المزيج على البشرة لمدة عشر دقائق. وماسك آخر لبشرة متوهجة، وهو ماسك اللبن وزيت اللوز، من خلال مزج كمية كافية من اللبن وزيت اللوز، وتطبيق المزيج على وجهك لمدة خمس دقائق، بعدها تقومين بتنظيف وجهك بالغسول المناسب وتشطيفه بالماء الدافئ.

تابعي المزيد: خلطات عشبية لتعطير الجسم



ماسك لمكافحة شيخوخة البشرة من بريانكا شوبرا

ماسك لمكافحة شيخوخة البشرة من بريانكا شوبرا



أما النجمة بريانكا شوبرا فتنصحك بتطبيق ماسك الأرز واللبن الزبادي الذي يعزز مرونة البشرة ويزيد إنتاج الكولاجين ويكافح ظهور علامات التقدم في السن، ويمنع ظهور البثور والشوائب، نظراً الى غناه بالفيتامينات المغذية والمرطبة للبشرة ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات. اهرسي ثلاث ملاعق كبيرة من الأرز المسلوق جيداً. من ثم، أضيفي إليه تدريجياً ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة كبيرة من العسل. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك وجهك واحرصي على الابتعاد عن منطقة حول العينين. اتركي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

تابعي المزيد: البولي غلوتاميك مكوِّن ثوري لترطيب البشرة