معز مسعود يتعرض لانتقادات بسبب أحدث ظهور لحلا شيحة: «إزاي سمحت بكدة؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقادات عدة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، لاحقت الداعية الإسلامي معز مسعود، عقب نشره صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة حلا شيحة وأبنائهما، في أحدث ظهور لهم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت حلا شيحة بدون حجاب، مرتدية جاكيت من الجينز الفاتح مع بنطلون فضفاض رمادي اللون، وشعر منسدل، منسقة تلك الإطلالة مع «نو ميكاب»، فيما ظهر الباحث الإسلامي ببنطلون جينز وسترة سوداء مع تيشرت أبيض غير منقوش، ونظارة شمسية، خلال تواجدهما في أحد الأماكن العامة، بصحبة أبنائهما.

وعلق الباحث الإسلامي على تلك الصورة، قائلًا: «مع حبايب القلب.. ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا»، وسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت تلك الصورة بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «إزاي تسمح إن ده يحصل.. ومراتك تظهر من غير حجاب»، و«ليه بتثير الجدل بنشر صور لمراته وولادك»، و«ربنا يحميكم، دعوا الخلق للخالق»، و«فين بقية ولادك.. أكيد مع باباهم في كده.. ليه فرقتي بين الأخوات واتجوزتي».

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

وكانت الفنانة حلا شيحة، احتفلت بعقد قرانها على الداعية الإسلامية، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، حيث اقتصر الحفل على أفراد أسرتي العروسين فقط، قبل أشهر، وذلك بعد انفصال حلا عن زوجها الكندي، وقضاء فترة العدة، بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا، لتكون هي الزوجة الثالثة للداعية الإسلامي.

وتألقت العروس حينها، خلال عقد القران بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.

واحتفلت شقيقات الفنانة حلا شيحة بالمناسبة السعيدة، عبر حساباتهم الرسمية بتطبيق «إنستجرام»، إذ نشرت رشا شيحة، صورة من داخل الفندق، قبيل عقد القران، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.