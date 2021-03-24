معلومات عن والدة هنادي مهنا.. تميزت بالظهور النادر وأعلنت إسلامها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام من إعلان الفنانة الشابة هنادي مهنا، إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل المنزلي، أعلنت اليوم، إصابة والدتها بالفيروس ذاته.

وكتبت هنادي مهنا، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أرجوكم الدعاء لها.. ماما أصيبت بكورونا».

ويرصد «هن»، أبرز المعلومات عن والدة الفنانة هنادي مهنا.

من هي والدة هنادي مهنا؟

- اسمها بيتي، من مواليد 29 يناير.

- تعرفت على الموسيقار هاني مهنا، خلال إحدى زياراته لفرنسا، وحين طلب منها الزواج رفضت في البداية.

- تزوجت من الموسيقار هاني مهنا وأنجبت ابنتهما «هنادي» عن طريق عملية «الأنابيب».

- وصف الموسيقار هاني مهنا، أن تربية زوجته بيتي كانت صارمة بطريقة كبيرة «مكنتش بتحط روج قدام والدتها».

- أشهرت إسلامها وأتقنت الحديث باللغة العربية.

- تميزت بالظهور النادر، فلم تظهر سوى مرات قليلة، منها حضورها برفقة ابنتها الفنانة هنادي مهنا في حفل توزيع جوائز مهرجانات الفضائية.

- ترتبط بعلاقة طيبة مع زوج ابنتها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، وذلك حين هنأته في عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على «إنستجرام» معلقة عليها: «كل عام وأنت بخير حبيبي أحمد».

هاني مهنا يكشف تطورات إصابة ابنته

وفي تصريح لـ«الوطن»، كشف الموسيقار هاني مهنا، تطورات حالة ابنته الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، متحدثًا عن إنها كانت أجرت مسحة كورونا، وتبين سلبية النتيجة، لكنها ظلت تشعر ببعض الأعراض المتعلقة بالفيروس، وبعدما أجرت تحليل الدم تبين إصابتها.

وأكد أنه لم يلتق بابنته هنادي مهنا، منذ أربعة أيام تقريبًا، لكنه يخضع لمسحة كورونا، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية، ومن المفترض خروج النتيجة خلال ساعات، قائلاً: «بنتي هتوحشني وهي في العزل».