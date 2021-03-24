حلا شيحة ومعز مسعود في أحدث ظهور لهما برفقة أطفالهم بعد الزواج: مع حبايب القلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الداعية معز مسعود، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة له برفقة الفنانة حلا شيحة وأسرتيهما، في تجمع عائلي.

وأظهرت الصورة الثنائي بصحبة 5 أطفال، في أعمار متباينة، إذ لدى معز مسعود أولاد من الزوجة الأولى، لكن لم يفصح عن أعمارهم أو عددهم، بينما تعد حلا شيحة أمًا لـ4 أولاد.

أرفق معز مسعود، تعليقًا على الصورة التي شاركها، قائلًا: «مع حبايب القلب، ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا».

تعليقات الرواد على عائلة معز وحلا

لقيت الصورة التي شاركها معز مسعود، تعليقات متباينة من المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، «الثالثة تابتة، قلبك عامر بالإيمان يا شيخ ميزو، ربنا يباركلكوا، أحلى عيلة، ربنا يديم لمتكوا، يارب تكون الزوجة الأخيرة بقى، شكلكوا يفرح، إنها حقًا عائلة جميلة».

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

وكانت الفنانة حلا شيحة، احتفلت بعقد قرانها على الداعية الإسلامية، داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، حيث اقتصر الحفل على أفراد أسرتي العروسين فقط، قبل أشهر، وذلك بعد انفصال حلا عن زوجها الكندي، وقضاء فترة العدة، بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا، لتكون هي الزوجة الثالثة للداعية الإسلامي.

وتألقت العروس حينها، خلال عقد القران بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.

واحتفلت شقيقات الفنانة حلا شيحة بالمناسبة السعيدة عبر حساباتهم الرسمية بتطبيق «إنستجرام»، إذ نشرت رشا شيحة، صورة من داخل الفندق، قبيل عقد القران، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.