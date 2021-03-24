أغرب من الخيال.. «سهير» تطلب الخلع: كل خناقة بيهددني يذبح نفسه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت حكايات الطلاق والخلع داخل محاكم الأسرة، دربًا من دروب الخيال، رغم اختلاف الأسباب فبمجرد أن يغلق الزوجان «عش الزوجية» عليهما، تظهر روايات ولا في الأحلام، تقشعر لها الأبدان، لكن هل هناك أصعب من أن تكتشف زوجة بعد 8 شهور من زواجها، المرض النفسي لدى زوجها، فتلك هي قصة «سهير» التي وجدت نفسها أمام حالة غريبة وهي أن زوجها لا يعتدي عليها أو يضربها في حالة الخلاف بينهما، كحالة معظم الأزواج، ولكنه يهددها بذبح نفسه والانتحار.

قصة غريبة، تحدثت عنها الزوجة «سهير. م»، عن أسباب طلب إقامة دعوى خلع ضد زوجها في محكمة «كيت كات»، حيث يعانى زوجها من مرض نفسي أفقدها القدرة على الاستمرار معه.

سهير: زوجي غريب.. كل خناقة بيهددني بالانتحار

أفعال غريبة مارسها زوجها، جعلتها تتشكك في سلامة عقله بعد مرور 8 أشهر على زواجهما، بسبب كثرة الخلافات والتعامل معها بشكل غريب، مما أصابها بالذهول «كل خناقة كان يهددني انه هينتحر علشان أخاف، وفعلا مرة مسك السكينة وقالي هدبح نفسي لو مسكتيش»، حاولت السيدة الثلاثينية من خلال هذه العبارة وصف أفعال زوجها الغريبة التي تقترب إلى «الجنون».

علامات خوف ظهرت على الزوجة بعد تهديدها بالانتحار، ما جعلها تبدأ التفكير في ضرورة الانفصال عنه خوفا على نفسها من انفعالاته غير المتوقعة، التي تتكرر مع كل خلاف ينشب بينهما.

قررت الزوجة الجلوس في منزل والدها بعد رفض زوجها الخضوع للعلاج النفسي، خوفًا على نفسها من الاعتداء عليها بالضرب إذا نشب بينهما خلاف، حتى تجد أن الانفصال الحل الوحيد أمامها.

قررت «سهير» الانفصال عن زوجها بعد مرور عام واحد على زواجهما، مع رفض زوجها المتكرر الطلاق، تحول الخلع إلى محطتها الأخيرة للتخلص من انفعالات زوجها.