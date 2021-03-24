7 أشياء يحاول بولك أن يخبرك بها عن صحتك.. متى تكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

قد يكون الأمر غريباً، ولكن يكون لديك فرصة كبيرة للتحقق من صحتك من خلال فحص لون البول، فتعرف إذا كان جسمك في حالة جيدة أم لا.

وفي التقرير نستعرض لكم 7 أشياء يحاول بولك أن يخبرك بها عن صحتك، وفق ما ذكر موقع "Brightside".

1-البرتقالي:

بعض اﻷدوية المضادة للالتهابات والمخصصة للعلاج الكيميائي والملينات، يمكن أن تسبب اللون البرتقالي للبول.

وقد يكون أيضاً الاستهلاك المفرط لفيتامين "ب 12" أو "بيتا كاروتين" سببا في ذلك، ولكن إذا لم تتعرض لأي مما سبق، فيجب فحص عينيك وإذا لاحظت أي صبغة صفراء في بياض عينك، فيدل هذا على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد، ويجب تحديد موعد مع الطبيب على الفور.

2- وردي مائل للاحمر:

ربما يكون مثير للقلق رؤية البول باللون الأحمر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون خطيراً، لأنه قد يكون بسبب الطعام أو الأدوية، فإذا كنت تتناول أطعمة مثل البنجر أو التوت الأسود فلا داعِ للقلق، فتفرز هذه اﻷطعمة بعض المركبات التي تجعل البول أحمر.

اﻷدوية:

كما يمكن للأدوية المستخدمة في علاج السل والمسالك البولية والملينات، التي تحتوي على السنا أن تسبب هذا اللون.

وإذا كنت تجد دما في البول فهذا علامة على إصابتك بعدوى المسالك البولية أو أمراض الكلى وحصواتها واﻷورام السرطانية أو غير السرطانية، فيجب أن تذهب للطبيب فوراً لتشخيص حالتك.

3- أخضر أو أزرق:

قد يكون هذا اللون مثير للصدمة، لكنه نادر جداً ويمكن أن يكون ذلك بسبب تناول اﻷطعمة المصبوغة صناعياً أو بعض اﻷدوية مثل (أميتريبتيلين وإندوميتاسين وبروبوفول)، ولكن إذا لم تتعرض لتلك اﻷعراض فيجب استشارة الطبيب.

4- البني:

إذا رأيت ظلال بنية في البول فقد تكون علامة على الجفاف، ويمكن أن يكون بسبب تناول الكثير من الفول، ولكن إذا استمريت على شرب الكثير من المياه ولم يختفي هذا اللون، فيدل هذا على مشاكل في الكليتين والكبد.

5- رغوة أو فوران:

وجود بول رغوي من وقت لآخر أمر طبيعي، وعادة ما يكون بسبب سرعة التبول، ولكن إذا استمر في الظهور وأصبح أكثر وضوحاً بمرور الوقت فيجب أن تستشير طبيباً.

6- شفاف:

إذا كان بولك شفاف تماماً، فهذه علامة على أنك تشرب الكثير من المياه، ويمكن أن يتسبب ذلك في مخاطر معينة أهمها تمييع اﻷملاح في الجسم، ويمكن أن يخلق هذا خللاً كيميائياً.

7- أصفر شفاف أو غامق:

هذة الألوان تعني أنه لا داعِ للقلق، فيجب أن يكون لون البول أصفر باهتاً ويدل ذلك على التوازن الجيد بين أعضاء جسمك، وإذا كان غامق فيدل على هذا على حاجة الجسم لشرب الماء فلا تقلق.