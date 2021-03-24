اطلالات جويل مردينيان بالدنيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 09:47 مساءً - تبنت جويل خطوة جديدة تمثلت بتغيير لون شعرها من الأشقر الفاتح إلى البني الذهبي مع ترك أطرافه بدرجة أفتح. ظهرت جويل أصغر سنا بلوك مميز من الدنيم، فكيف بدت لنا؟



إطلالتان ساحرتان لجويل بالدنيم، كيف نسقتهما؟





١- جويل بسروال واسع من الدنيم

جويل ترتدي سروال الدنيم مع حقيبة من هرميس وحذاء من نايكي- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



أطلت جويل بسروال واسع من الجينز ذات الخصر العالي ونسقت معه بلوزة قطنية سوداء قصيرة منسدلة الأكتاف. وانتعلت حذاء رياضيا من ماركة نايكي ووضعت حقيبة من هرميس تتميز برباط طويل أحاط بعنقها. وتوجت الإعلامية وايقونة الموضة اطلالتها بوشاح عقدته على رأسها. هي إطلالة شبابية أثارت العديد من التعليقات الإيجابية التي أحبت هذا اللوك الطفولي الشقي.

تابعي المزيد:١٢ إطلالة أنيقة للمؤثرة مرام زبيدة





٢- جويل في قميص من الدنيم مع بودي نيود

جويل في قميص وسروال من الدنيم -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



تستمتع جويل بقضاء الوقت مع ابنتها ايلا قدورة فلقد زارت مزرعة للحيوانات البرية في إمارة دبي، وقد شوهدت متألقة كالعادة بتسريحة طبيعية وقميص وسروال من الدنيم وهو زي عملي ولكنه لا يخلو من الأناقة التي لا تتناقض مع بساطة المكان الذي تتواجد فيه. نسقت جويل بودي بلون نيود تحت القميص وانتعلت boots من الدنيم البني بكعب عريض متوسط.

تابعي المزيد: صيحات شعر جريئة من جويل مردينيان