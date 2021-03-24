تنسيقات كاجوال للمحجبات من ندا كمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 09:47 مساءً - ندا كمال، بلوغر مصرية تحرص على اتباع خطوط الموضة في إطلالاتها المختلفة، ولأناقتها الدائمة بالأسلوب المحتشم والناعم نرصد لكُنَّ اليوم من وحي حسابها على انستغرام عدة أفكار لأزياء يومية كاجوال يمكنكن تطبيقها في مظهركن اليومي.



إطلالات الجينز الأزرق للمحجبات

اطلالة كاجوال بالجينز الازرق



بنطلون الجينز الأزرق من القطع التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، لا سيما في أزياء المحجبات، لذا تأنقت ندا كمال ببنطلون الجينز الداكن مع قميص أبيض مزين بصديري أحمر، وأكملت اللوك بحقيبة بنية مطبعة وحجاب بني ناعم، وفي لوك عملي نسقت بنطلوناً من الجينز مع قميص أبيض مزين بخطوط بنية، وأكملت مظهرها بحزام أسود للخصر وحذاء أسود من الجلد، وفي إطلالة شبابية يومية اختارت بلوفر أسود مطبعاً برسوم كرتونية مع بنطلون الجينز الأزرق، وأكملت الإطلالة باكسسوارات اللون الأسود، وفي زي خريفي ناعم اعتمدت بنطلون الجينز الأزرق مع بلوزة بنية بأكمام واسعة وبوت من الجلد الطويل باللون البني.

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ندا كمال بخيارات الفساتين الكاجوال

فستان كاجوال من ندا كمال



تلجأ الكثيرات من الفتيات في مظهرهن اليومي للفساتين الكاجوال ذات التصاميم الناعمة، ومنهن ندا كمال التي أطلت بفستان أسود من المخمل المزين بأكمام منفوخة والمزين بالزهور البنية في الصدر مع اكسسوارات حيادية اللون، وظهرت بفستان باللون الأزرق النيلي مصمم بخصر ضيق وبطيات قماشية في الصدر مع قصة واسعة في الأسفل، واعتمدت لهذه الإطلالة حجاباً أسود مطبعاً بالأبيض، وفي خيار صيفي ناعم ارتدَتْ فستاناً أخضر بحزام للخصر مع اكسسوارات ذهبية وحجاب أبيض لخيار مميز ويومي، وفي لوك مناسب للشابات تزينت بفستان مصمم باللون الأسود من الجزء العلوي مع قَصَّة واسعة بيضاء في الأسفل مطبعة باللون الأسود، وأكملت اللوك بقبعة عصرية من القش.

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البنطلون الواسع بأسلوب رياضي من ندا كمال

البنطلون الواسع من ندا كمال



البنطلون الواسع من أكثر القطع المحتشمة والمناسبة للمحجبات، ولتنسيقها بأسلوب رياضي مناسب للمظهر اليومي، تألقت البلوغر ندا كمال في إطلالة أحادية اللون ببنطلون واسع وبلوزة باللون البنفسجي من علامة نايك مع اكسسوارات حيادية اللون، وفي الإطلالة الثانية نسقت بنطلوناً وبلوزة باللون البني الفاتح مع حجاب برتقالي وحقيبة زرقاء واسعة، وزينت مظهرها بحذاء رياضي.

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