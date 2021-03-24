عبايات يومية من آية فوزي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 09:47 مساءً - تحرص مدونة الموضة والجمال المصرية، آية فوزي، على ارتداء العبايات اليومية الناعمة؛ حيث تتميز المرأة المصرية بحجابها ولبسها للعبايات المحتشمة في مشاويرها المختلفة؛ وذلك لسهولة ارتدائها ومرونتها وخفتها التي تفضِّلها الكثيرات من النساء المحجبات، وفيما يلي جمعنا لكِ تشكيلة مميزة من العبايات؛ لتعتمدي منها أفكاراً تناسب أناقة مظهرك.

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عبايات اللون الأبيض لخيار نقي

عبايات اللون الأبيض لخيار نقي



تُعَدُّ العبايات البيضاء من أكثر الصيحات رواجاً في ربيع هذا العام، كما تتميز بسهولة ارتدائها وتنسيقها، ومن وحي آية فوزي نلهمك عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية بيضاء مصممة بأكمام منفوخة ومطرزة بالزهور السوداء مع حقيبة بيضاء مطبعة بالأسود وحذاء بكعب أسود ناعم، وأكملت اللوك بساعة فضية ونظارة شمسية مميزة، وأطلت في الخيار الثاني بعباية بيضاء بقَصَّة منسدلة مع إطلالة كاجوال باللون الأبيض، وأكملت الزي بحجاب باللون البيج ونظارة بيضاء شمسية، وفي مظهر حيادي اللون ارتدَتْ عباية بيضاء مزينة بخطوط بنية وسوداء مع حجاب وحقيبة وحذاء باللون البني الناعم.

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عبايات اللون الأسود لمظهر راقٍ

عبايات اللون الأسود لمظهر راقٍ



للعبايات السوداء طابع خاص ومفضَّل للكثير من النساء، وكثيراً ما ترغب به النساء بمختلف أعمارهن، ومن وحي آية فوزي نلهمك بعض الأفكار؛ حيث ظهرت بعباية سوداء واسعة مزينة بخطوط بيضاء في أطراف الأكمام، وفي المنتصف مع حذاء بكعب أبيض وحقيبة باللون البيج، واختارت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مزينة بمعينات بيضاء وبنية مع اكسسوارات يكسوها اللون البيج.

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آية فوزي بعبايات مخططة لزي أكثر نحالة

آية فوزي بعبايات مخططة لزي أكثر نحالة



صيحة العبايات المخططة لا تبطل موضتها على الإطلاق، وهي من القطع الأساسية الموجودة في خزانة غالبية الفتيات؛ لكونها تخفي جزءاً من تفاصيل الجسم وتظهرك بإطلالة نحيلة وأنيقة، لذا نسقت آية فوزي عباية بيضاء واسعة مخططة بالأسود مع فستان أسود واكسسوارات من الجلد، وتزينت في الإطلالة الثانية بعباية باللون البيج مخططة طولياً بدرجات اللون البني، مع إطلالة يكسوها اللون البني، وفي لوك مميز تألقت بعباية سكرية مخططة طولياً باللون الزهري مع فستان أبيض واكسسوارات باللون البيج.

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آية فوزي بعبايات ملونة لزي شبابي

آية فوزي بعبايات ملونة لزي شبابي



تتنافس دور الأزياء على تقديم أجمل العبايات الخليجية الملونة المناسبة للنساء في إطلالاتهن اليومية المختلفة، لذا شاهدنا آية فوزي بعباية زهرية مزينة بخطوط بيضاء في أطراف الأكمام، مع فستان أبيض وحقيبة وحذاء بألوان حيادية، وتجملت بعباية سماوية مزينة بقماش الدانتيل الأبيض مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض.

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