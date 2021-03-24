أفضل مستحضرات تنظيف البشرة بالحليب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 09:47 مساءً - يُعد الحليب واحداً من أغنى مصادر مكونات الترطيب والتنظيف للبشرة، حيث يعمل كقابض للمسام لجميع أنواع البشرة ويخفي النمش والتشققات، ومن الممكن استخدامه عن طريق العديد من المستحضرات التجميلية للتنظيف، لذا نعرفك اليوم على أبرزها.



‏Phyto-Blanc من Sisley

Phyto-Blanc من Sisley



يتميز غسول الحليب Phyto-Blanc من سيسلي بملمس كريمي ناعم وخفيف يساعد على إزالة المكياج والشوائب، ويترك البشرة بملمس ناعم لا يُقاوم؛ حيث تحتوي تركيبته على الحليب المنظِّف ليساعد على تفتيح البشرة إلى جانب الفيتامينات والزيوت العطرية التي تُضفي نضارة على البشرة وتوحِّد لونها، ويضم أيضاً خلاصة التوت الأبيض ليعمل على تعزيز تفتيح البشرة، وخلاصة الليمون لتوحيد لونها وزيادة نضارتها، إلى جانب الجليسرين النباتي للترطيب وزيت عباد الشمس لتغذية وتنعيم وتجديد البشرة، بالإضافة إلى العديد من المكونات المميزة.

تابعي المزيد:حمض البوليغلوتاميك أجدد مكونات 2021 للعناية بالبشرة.. فما فوائده؟



منظف الحليب من لوكسيتان

منظف الحليب من لوكسيتان



يأتي منظف الحليب من لوكسيتان بتركيبة مميزة مناسبة لجميع أنواع البشرة؛ حيث يتمتع هذا المزيج الغني بخلاصة التين والعسل بقوام حريري يجعله مناسباً لجميع أنواع البشرة، وتساعد تركيبة الحليب الموجودة فيه على تنظيف البشرة وتخليصها من كل الشوائب والإفرازات الدهنية وبقايا المكياج حتى المقاومة للماء منها، ويرجع الفضل الأول في هذه التركيبة المميزة إلى التين المعروف بخصائصه المهدئة، فضلاً عن العسل الذي يعمل بدوره على ترطيب وحماية البشرة.

تابعي المزيد:أحدث منتجات العناية بالبشرة الثورية لربيع وصيف 2021



‏DIOR HYDRA LIFE MILK

DIOR HYDRA LIFE MILK



قدَّمت علامة ديور منظفاً مميزاً للبشرة يجمع بين حليب ميسيلار، الذي يعمل على تنظيف البشرة باحتوائه على الزيت والخصائص المغذية، وحليب الأرز، الذي يزيل جميع آثار المكياج والشوائب على الوجه ومحيط العين؛ ليمتعك ببشرة مشرقة ونظيفة تليق بك.

تابعي المزيد:أفضل 5 كريمات مقاومة للتجاعيد هدية فاخرة ليوم الام





‏LE LAIT FRAÎCHEUR D'EAU من CHANEL

LE LAIT FRAÎCHEUR D'EAU من CHANEL



يمكنك إضافة منتج LE LAIT FRAÎCHEUR D'EAU من علامة شانيل لروتين التنظيف اليومي لبشرتك؛ حيث يجمع في تركيبته مجموعة من مزيلات ومنظفات المكياج البسيطة والفعالة بتركيبته التي تخترق حتى المكونات المقاومة للماء، ويدوم مفعولها طويلاً مع الحفاظ على توازن البشرة وتحريرها من الشوائب والملوثات.



تابعي المزيد: خلطات عشبية لتعطير الجسم