حمض البوليغلوتاميك أجدد مكونات 2021 للعناية بالبشرة.. فما فوائده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 09:47 مساءً - بعدما احتلّ حمض الهيالورونيك المرتبة الأولى في تركيبة المنتجات التي تعُنى بترطيب البشرة وشدها لفترات طويلة، ها هو حمض البوليغلوماتيك يطلّ بقوة كأحد المكونات الثورية الجديدة لعام 2021 لترطيب البشرة ومكافحة التجاعيد، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الماء تضاهي تلك الموجوة في حمض الهيالورونيك بأربعة أضعاف، لذلك سيكون المكون الأبرز في منتحات العناية بالبشرة لهذا العام.

وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن حمض البوليغلوماتيك.



ما هو حمض البوليغلوماتيك بالضبط؟

حمض البوليغلوماتيك لمكافحة التجاعيد



هو بوليمر طبيعي(غالباً ما ينتج عن طريق تخمير البكتيريا)، والذي كان يُستخدم أصلاً في التئام الجروح. وعلى عكس بعض معززات الترطيب التي تخترق الجلد، فإن حمض البوليغلوماتيك هو جزيء أكبر يوضع في الأعلى، مما يساعد على توهج البشرة وزيادة لمعانها، مثل الهايلايتر تماماً، وجعلها ناعمة كالحرير وأكثر امتلاء.

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أبرز فوائد حمض البوليغلوماتيك

أبرز فوائد حمض البوليغلوماتيك



- يرطب البشرة: يعمل حمض البوليغلوماتيك على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد لوقت طويل، وهذا عامل أساسي في تحسين مرونة الجلد وجعلها ناعمة كالحرير.

- يساهم في التئام الجروح: قبل أن يشق طريقه الى عالم الجمال والعناية بالبشرة، كان يُستخدم حمض البوليغلوماتيك في المجال الطبي، وخصوصاً لالتئام الجروح ومداوات الحروق، فهو يمتلك قدرة كبيرة في هذا المجال.

- يكافح شيخوخة البشرة: نظراً الى أن حمض البوليغلوماتيك يوفر الترطيب الكافي للبشرة، فذلك يحسّن من مرونتها، ويساعد في التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة الى أن له خصائص مضادة للجذور الحرة، مما يساهم في مكافحة ظهور العلامات المبكرة لشيخوخة البشرة.

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حمض البوليغلوماتيك لترطيب البشرة



كم مرة يجب استخدامه؟

حمض البوليغلوماتيك لتفتيح البشرة

هذا يعتمد على نوع بشرتك، لكن الأمر الأهم الذي عليك معرفته هو أنه لا يمكنك المبالغة في استخدام حمض البوليغلوماتيك، فإذا كنت تعيشين في بيئة ذات هواء جاف أو كنت تعانين من جفاف البشرة، بإمكانك استخدام هذا الحمض بشكل متكرر على بشرتك، أما إذا كانت بشرتك دهنية، فليس من الضروري تطبيقه عل بشرتك بشكل يومي. لكن عموماً، يمد حمض البوليغلوماتيك بشرتك بالرطوبة مهما كان نوعها، ويجعلها ممتلئة وندية وصافية وأشبه بالزجاج.

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كيف يمكنك دمجه في روتين العناية بالبشرة؟



إذا كنت ترغبين في استخدام أحد الكريمات التي تحتوي في تركيبتها على حمض البوليغلوماتيك، تأكدي من أنه لا يحتوي على مكونات نشطة أخرى، ولا داعي إطلاقاً لتوخي الحذر عند استعماله مع مكونات أخرى مثل الفيتامين سي والريتينول والنياسيناميد.



أفضل أنواع كريمات حمض البوليغلوماتيك





Charlotte's Mini Magic Serum Crystal Elixir

Charlotte's Mini Magic Serum Crystal Elixir



إنه سيروم للوجه مضاد للشيخوخة، يحتوي على حمض البوليغلوماتيك والفيتامين سي، وهو يقلل من ظهور البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويساهم في تفتيح البشرة وترطيبها وتعزيز مرونتها. علماً أنه مناسب لجميع أنواع البشرة.



Decorté Liposome Eye Cream

Decorté Liposome Eye Cream



يوفر كريم العين هذا الخالي من الزيوت والغني بحمض البوليغلوماتيك، ترطيباً عميقاً لمحيط العين يدوم لساعات طويلة، ويجعل البشرة الحساسة في هذه المنطقة من الوجه ناعمة كالحرير ومضيئة ومشدودة، حيث يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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