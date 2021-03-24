منها معجون الموز.. 7 طرق للعناية بقدميك بعد العمل طوال النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوجد نحو 29 عضلة في قدم الإنسان، وبعد يوم شاق في العمل أو الوقوف لفترات طويلة، يسبب ذلك الشعور بالألم.

وفي هذا الصدد، نوضح لكم 7 طرق للعناية بالقدمين بعد التعب والمشي كثيرا والعمل طوال النهار، وفقا لموقع "برايت سايد".

1- جرب المشي الحسي:

المشي الحسي هو نشاط تمشي فيه حافي القدمين على أنسجة مختلفة، ما يمنحك إحساسًا بالاسترخاء أثناء المشي على مواد مختلفة، ويمكنك أيضًا محاولة القيام بذلك عن طريق المشي على العشب أو السجاد الناعم لمنح نفسك وقدميك تجربة مريحة.

2- تقشير القدمين:

للحصول على أقدام ناعمة جرب التقشير، لذا قومي أثناء الاستحمام، باستخدم مقشرًا، مثل المقشر أو حجر الخفاف، وقم بتدليك قدميك برفق ثم بعد ذلك اشطفها بالماء الدافىء ثم قومي بترطيب قدميك، وهذا سيساعدك على تجنب تشققات الكعب.

3- تدليك القدمين باستخدام كرة التنس:

إذا كنت بحاجة إلى تدليك مريح ولكنك ترغب في راحة فورية بعد يوم طويل من العمل، فإليك الحل المناسب لك، وكل ما تحتاجه هو كرة تنس، وباستخدام نعل قدميك، حركه برفق للخلف وللأمام على الكرة للحصول على تدليك لطيف يمكن أن يفك أوتار الركبة، وسيساعدك هذا على منع التقلصات وتخفيف التوتر ويوفر لك الكثير من الاسترخاء.

4- مرّن قدميك:

لتقوية قدميك، حاولي أن تمدهما وتمرنهما، وهناك تمرين بسيط للغاية يمكنك تجربته وهو كالتالي:

ضع منشفة صغيرة على الأرض ثم ضع قدميك على نهاية المنشفة، تاركًا نعلك على قماش المنشفة ثم اضغطي بكعبك على المنشفة.

5- وضع الثلج:

إذا كان كعب قدميك يؤلمك أو يبدو منتفخًا، فمن المحتمل أنك تعاني من نوع من الالتهاب، لذا إذا حدث ذلك، جرب لف الثلج في منشفة وضعها على قدميك لمدة 15 دقيقة، وإذا استمر الألم، استشر طبيبًا لاستكشاف طرق أخرى لعلاج قدميك وصحتك.

6- جرب معجون الموز:

إذا شعرت أن قدميك متعبة وبحاجة إلى العناية بها، فقد يكون العلاج في مطبخك، وهي عجينة الموز والوصفة كالتالي:

قومي بهرس موزة حتى تصبح عجينة في وعاء.

ثم انقع قدميك في ماء دافئ.

اخرج قدمًا واحدة من الماء ودلكها بالعجينة، وقم بتغطية قدمك ثم افعل ذلك في حركات دائرية لمدة 4 دقائق.

ثم اشطف وكرر نفس الشيء على القدم الأخرى.

7- تقليم أظافرك:

هل شعرت يومًا بألم في أصابع قدمك بعد يوم طويل من ارتداء الأحذية؟ من المحتمل أن تكون أظافر قدميك طويلة جدًا، ولكن الحل بسيط سيساعد تقليم أظافرك إلى طول معتدل وتنظيفها في الحفاظ عليها وإبقاء قدميك صحية وخالية من الألم.