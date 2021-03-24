الأناقة والشياكة والبساطة.. أبرز إطلالات نادية الجندي في عيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع دخول الربيع يتألق أصحاب برج الحمل بأعياد ميلادهم ويصادف اليوم 24 مارس ميلاد نجمة الجماهير، والفراشة المتألقة بألوانها الزاهية وفساتينها الصيفية الشبابية التي تعكس البساطة والشياكة في إطلالتها.

تتلون نادية الجندي بعدة إطلالات مختلفة، حيث ارتدت عدة فساتين سوارية لمصممين أزياء عالمين من بينهم هاني البحيري، الذي صمم لها فستان الملكة نازلي.

وبمناسبة عيد ميلادها، نستعرض أبرز إطلالتها التي طلت بها، خلال الصور المرفقة بالألبوم الأعلى.

جامبسوت بالذهبي اللامع

تألقت بجامبسوت بالذهبي اللامع بأكمام طويلة، وتسريحة الشعر المنسدل القصير، في آخر ظهور لها ببرنامج "أبلة فاهيتا".

فستان قصير مزركش بالألوان

بسيشن تصوير وإطلالة شبابية مبهجة، تألقت نادية الجندي بعيد ميلادها 2020، بفستان قصير مزركش الألوان.

كما تألقت في إطلالة شبابية خلال الاحتفال بعيد ميلادها لعام 2019، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض بالچوبير.

القبعة أيضا تعد قطعة أساسية بدولاب نادية الجندي، حيث تحرص على ارتدائها مع أغلب إطلالتها وبعدة أشكال، منها الشابوه والقبعات متعددة الأشكال والألوان والأذواق، مما يضفي أناقة وفخامة لطلتها.

الزي الرياضي

الترنج الرياضي طلت به في أكتر من ظهور لها، معبرة بذلك عن حبها للرياضة والحركة والبساطة وعدم التكلف.

اللون الأسود

سيد الألوان هو أحد أبرز إطلالات الجندي، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود وتوب بنفس اللون ويتوسطه حزام عريض يبرز رشاقة خصرها، كإطلالة لها ببرنامج السيرة.