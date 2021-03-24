7 قطع ملابس من الخطر ارتدائها كل يوم.. منها البيجاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يكون ارتداء بعض قطع الملابس أو الأحذية أو الحقائب كل يوم في الواقع، خطيرًا على صحتنا، ويسبب الكثير من المشكلات الصحية.

وفي هذا التقرير، نذكر لكم 7 قطع ملابس ارتدائها كل يوم خطير جدا على الصحة، وفق ما أورد موقع " برايت سايد".

1- الجينز الضيق:

تختار العديد من الفتيات والنساء الجينز الضيق لإبراز جمال ساقيها، ولكن لسوء الحظ فإن هذا الجينز يعطل الدورة الدموية ما يؤدي إلى توسع الأوردة وظهور السيلوليت.

2- الأحذية ذات الكعب العالي:

عندما ترتدي امرأة حذاء بكعب عالٍ، فإنها تتغير على الفور وتصبح أكثر أنوثة ولياقة، لكن هذا لا يعني أنها يجب أن ترتديه كل يوم، إذ يؤدي إلى آلام الظهر وآلام الساق والتورم، وأيضًا، يؤدي إلى حدوث فتق وعمود فقري مستدير.

3- الأحذية ذات النعال المسطحة:

يبدو أن الأحذية المسطحة قد تكون غير ضارة تمامًا، لكن الأطباء يزعمون أن هذه الأحذية يمكن أن تلحق الكثير من الضرر بصحتك، لأن الحمل على قدمك سيكون غير متساوٍ، وسيؤدي ذلك إلى زيادة حجم الأوعية الخاصة بك وفقدان مرونتها وستصبح القدم نفسها مسطحة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام في القدم والظهر.

4- النظارات الشمسية:

النظارات الشمسية ليست مجرد إكسسوار عصري ولكنها أيضًا ضرورة مطلقة عندما يصبح ضوء الشمس ساطعًا للغاية، ومع ذلك، لا يمكنك ارتداء النظارات الشمسية في المساء أو في الداخل عندما لا يكون هناك ضوء كافي.

إذ يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على عينيك مما يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، لذا عليك أن تحافظ على نظارتك الشمسية نظيفة ولا تستخدم النظارات الشمسية التي لا تضمن أمانًا بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بعينيك.

5- الجوارب النيون:

الجوارب تجعل مظهرنا أكثر اكتمالا وأناقة، بالإضافة إلى إنها تجعل أرجلنا تبدو أكثر جمالًا ، ولكن لسوء الحظ، إذا كنت ترتديها كثيرًا، فقد تكون ضارة، وذلك لأن المكونات الاصطناعية للجوارب تحتفظ بالرطوبة، مما يخلق تأثير الاحتباس الحراري، ونتيجة لذلك، فإنها تؤدي إلى التهابات مهبلية مختلفة، كما أن لبعض الجوارب تأثير سلبي على الدورة الدموية، مما قد يؤدي إلى توسع الأوردة وظهور السيلوليت.

6- حقائب اليد الكبيرة:

حقائب اليد مريحة حقًا ولكنها أيضًا غير آمنة لصحتنا، نظرًا لأننا نحمل حقيبة اليد على كتف واحد باستمرار، فإن الضغط على الكتف والعمود الفقري يصبح ثقيلًا جدًا مما قد يؤدي إلى الجنف والداء العظمي الغضروفي والتشنجات العضلية وانسداد الأوعية الدموية وانضغاط الأعصاب.

7- البيجاما:

البيجامات الضيقة جدًا تحفز نمو البكتيريا المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد أو الحكة أو عدوى الخميرة، لذا ينصح النساء المصابات بعدوى الخميرة المزمنة بالنوم بدون بيجامة وحتى بدون ملابس داخلية.