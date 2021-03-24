بـالورود و«الهوهوز».. طالبات تحيين ذكرى وفاة زميلتهن بالأقصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقتهن الخاصة، ضربت طالبات أحد المعاهد المتوسطة في محافظة الأقصر، مثالاً للوفاء والإخلاص لزميلتهن التي توفيت العام الماضي، حيث جمعن مبلغاً من المال، لشراء بعض الورود والكيك وزينوا قبرها ببعض الألوان التي كانت تحبها.

وبدأت القصة مع قرب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطالبة «هاجر معوض الراوي»، التي توفيت العام الماضي، عن عمر يناهز 20 سنة، بعد معاناة مع المرض، حيث فكرت زميلاتها في إحياء ذكراها بأشياء كانت تحبها، مثل كيك الشكولاته «هوهوز»، وورد، وبورتريه، وأشياء أخرى.

الفكرة غير التقليدية لزميلات الطالبة الراحلة لاقت استحساناً من الجميع، الذين عبروا عن امتنانهم لزميلات «هاجر»، اللاتي عبرن عن مشاعرهن تجاهها بطرق جديدة ومبتكرة.

«آية جمال»، إحدى زميلات الطالبة الراحلة تحدثت لـ«الوطن» قائلةً إنه «مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة هاجر، قررنا جمع مبلغ من المال، كنا 10 طالبات، وقررنا دهان قبرها باللون الأبيض، وقراءة عدة أجزاء من القرآن الكريم على روحها وأمام قبرها، ووضع صورة بورتريه، رسمها أحد الفنانين بريشته لهاجر، وكأنها ملاك بجناحين، وكذلك زرع ورود بألوان مبهجة، كانت تحبها، وأخيرا توزيع مئات من كيك الهوهوز على روحها، لأنها كانت تحب هذا النوع من الكيك».

واضافت «جمال» أن «الفكرة بعد اكتمالها ونشر صور وفيديو لها، لاقت ترحيباً وإعجاباً كبيرين من الجميع، جعلتنا نفخر بما صنعنا لزميلتنا الراحلة، التى كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، وأثر فراقها نفسياً علينا جميعاً، خاصةً وأنها عانت كثيراً من المرض، وشاهدنا وعشنا هذه اللحظات الموجعة والأكثر حزناً فى حياتنا جميعاً».

واختتمت حديثها بقولها إن «الأفكار لن تتوقف، وسنحيي ذكراها دائماً، لأنها تعيش في قلوبنا، ولا زلنا نتذكر كل المواقف واللحظات الرائعة التي عاشتها معنا».