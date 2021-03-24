للرجال.. 5 نصائح عليك اتباعها إذا شعرت بالضعف الجنسي: علاج المرض وليس العرض

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قدم الدكتور أحمد سالم، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة، بطب القصر العيني، عددا من النصائح للرجال في حال شعروهم بالضعف الجنسي، وذلك في تصريحات خاصة لـ«هن»، على هامش مشاركته في «الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال».

وقال سالم، إنه يجب على الرجل معرفة سبب المشكلة الجنسية، التي يواجهها أولا قبل أخذ العلاج، حيث هناك العديد من الأمراض العادية التي يمكن أن تتقاطع مع المشكلات الجنسية لدى الرجال، ثم ثانيا يجب عليه الذهاب للطبيب المختص، وهو طبيب أمراض الذكورة.

وتابع بأن ثالث هذه النصائح هو تتبع كلام الطبيب، لأن هناك عدد من الأمراض التي تسبب مشكلات جنسية، من بينها القلب، والكلى، والسكري، وغيرها من الأمراض.

أما رابع نصيحة قدمها رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، فهي ضرورة علاج المرض وليس العرض، لأن الضعف الجنسي غالبا هو عرض لمرض آخر، وبعد علاج المرض تنتهي بالتالي مشكلة الضعف الجنسي، وعلاجها من أساسها.

وخامسا وأخيرا، يجب توعية الزوجة بالأمراض الجنسية وما يمكن أن يتعرض له الرجل على مدار حياته، حيث إن القوة الجنسية من المتغيرات، لذا يجب أن تكون الزوجة ملمة بها كي لا يحدث مزيد من الضغط النفسي على الزوج، وبالتالي يؤدي لحدوث مشكلة جنسية.

يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، وشركة «إيڨا فارما»، صباح اليوم الثلاثاء، أطلقوا «الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال».

وتنعقد «الحملة»، في إطار الحرص على توعية أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين عامل متواجدين في مختلف المصانع والشركات، وذلك عبر نخبة من أساتذة وخبراء أمراض الذكورة في عدد من الجامعات المصرية من أعضاء «الجمعية المصرية».