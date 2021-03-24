مزاجك سيئ؟.. أفضل 4 مكملات غذائية لتحسين حالتك المزاجية بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكننا جميعًا أن نعترف بأننا نعاني من الكآبة والمزاج السيئ في كثير من الأوقات، إن إيجاد طرق طبيعية لمساعدتنا على الشعور بتحسن أفضل بكثير من أي مادة قد تقدم دفعة مؤقتة.

وقدمت إحدى كبار خبراء التغذية، شيفراج باسي، نصائح حول أفضل أربعة مكملات غذائية للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية المنخفضة، وفقا لصحيفة express البريطانية.

وقالت شيفراج باسي، مؤسس Nutrition Brand Innermost ، إن الافتقار إلى التفاعل الاجتماعي والصعوبات في الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الحالة المزاجية.

إلى جانب تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة وتقليل وقت الجلوس أمام الشاشات، يمكن أن تكون المكملات مفيدة للغاية في زيادة الفيتامينات ومناطق "الاختراق الحيوي" التي قد نعاني منها، على سبيل المثال تحسين نومنا.

لحسن الحظ، هناك بعض المكونات التي تعزز الحالة المزاجية.

فيتامين د

قالت شيفراج: "عندما يتعلق الأمر بمزاجك ، فلا يوجد شيء أسوأ من المرض، هل تحتاج إلى بعض المساعدة لدرءه؟ قد يكون فيتامين د هو ما تفتقده، خاصة خلال أشهر الشتاء هذه، إلى جانب لعب دور مهم في تنظيم الحالة المزاجية كان هناك قدر متزايد من الأبحاث الموثوقة التي تشير إلى كيف يمكن لفيتامين د أن يلعب دورًا في تقليل شدة أعراض كورونا أيضا".

يمكن العثور على فيتامين د في الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض.

أعشاب أشواغاندا

قالت شيفراج: "أشواجاندا هي واحدة من أقوى الأعشاب في الطب الهندي القديم، إنها تستخدم لمساعدة الجسم على التعامل مع الضغوط الخارجية مثل السموم في البيئة والضغوط الداخلية مثل القلق والاكتئاب والأرق، وهو عنصر رائع يجب دمجه في نظامك الغذائي لإعادة إحساس الهدوء والمساعدة في الحصول على نوم أفضل ليلاً".

مكمل L-Tyrosine

L-Tyrosine ، هو مكمل غذائي شائع يستخدم لتحسين اليقظة والانتباه والتركيزـ ةينتج مواد كيميائية مهمة في الدماغ تساعد الخلايا العصبية على التواصل للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية.

وقالت شيفراج إن هذا المكمل بمثابة حمض أميني يستعمله الجسم في إفراز النورادرينالين والدوبامين، وتشير الدلائل إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل التوتر أثناء التعرض للضغوط الحادة (التي تميل إلى استنفاد النورأدرينالين) ويمكن أن تساعد في منع الذاكرة الناتجة عن الإجهاد ونقص الانتباه.

عشبة الروديولا الوردية

قد تخفف عشبة الروديولا الوردية من أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط والقلق الخفيف، بينما قد تحسن الحالة المزاجية أيضًا.

وأضافت شيفراج: "تعتبر هذه النبتة المزهرة قوة منشطة للذهن، وتحد من آثار الإرهاق الجسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى التعب والإجهاد، يستخدمها الناس بشكل متزايد لمساعدتهم على التعامل مع أعباء العمل الثقيلة والصداع وتحسين الحالة المزاجية."

إذا استمرت حالتك المزاجية السيئة لفترة طويلة، فمن المهم التحدث إلى طبيبك حول العلاجات البديلة.