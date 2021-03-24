إطلالات اليوم: تارا عماد جذابة.. وسهر الصايغ ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مايا دياب:

ارتدت الفنانة مايا دياب بنطلون وتوب ستوميك باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيچ، وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا بالألوات الترابية، وارتدت أقراط دائرية كبيرة الحجم.

- سهر الصايغ:

وطلت الفنانة سهر الصايغ بفستان باللوني الفضي والبينك، كت وبدون أكمام، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- ميار الغيطي:

كما ظهرت الفنانة ميار الغيطي بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون باللون الأبيض وبالطو باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نوال الزغبي:

وتألقت الفنانة نوال الزغبي بسويت شيرت باللون الأسود، مزود بأكمام ومزينا بطبعات باللون الأبيض، مع هوت شورت جينيز، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الازرق وحذاء باللون الأسود.

- تارا عماد:

وارتدت الفنانة تارا عماد توب باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.