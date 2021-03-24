من هي مروة السلحدار؟ وعلاقتها بسفينة قناة السويس الجانحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم القبطانة المصرية، مروة السلحدار، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع جنوح سفينة عملاقة وسط قناة السويس، حيث ذهب البعض بأن «السلحدار» هي قائدة السفينة، الأمر الذي تحول لموجة من الهجوم على القبطانة، قبل تحري الدقة.

ودشنت عدة حسابات، مدونة: «اللى قادرة على التحدي والمواجهة زنقت السفينة بالعرض في قناة السويس، ووقفت الحركة فيها في حادثة محصلتش غير 3 مرات في التاريخ: العدوان الثلاثي والنكسه والمرة دي».

وبالتأكد من حقيقة المنشور، وُجد إنه ليس له أساس من الصحة، وإن لا يوجد صلة بين مروة السلحدار والواقعة من الأصل، لأنها تعمل على متن السفينة «عايدة 4»، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة.

وترصد «هن» 10 معلومات عن مروة السلحدار:

- أصغر وأول قبطانة مصرية عربية.

- تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري بالإسكندرية، وكان رقم دفعتها هو 73.

- اختارتها موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي، ضمن أفضل 20 امرأة عربية لهن إنجازات

- سجلت اسمها ضمن طاقم السفية «عايدة 4»، خلال الإعداد إلى حفل افتتاح قناة السويس وانضمت إليها وهى برتبة ضابط ثان.

- كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية مارس 2017.

- تخرجت في الدفعة رقم 73 من شعبة الملاحة البحرية.

- واجهت بعض المعارضة من أهلها في بداية الأمر، ومع إصرارها التحقت بالشعبة.

- اجتازت كل الاختبارات والكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية التي يخضع لها شباب الملاحة.

- حصلت على لائق في كل الاختبارات، ما أهلها للدخول.

- شاركت في منتدى شباب العالم، كمتحدث بالجلسات في 2018.