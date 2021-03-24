«ياختي عليه».. هل تسبب أحمد رمزي في طلاق ليلى رستم؟.. ابنتها تحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنت فاتح القميص كده ليه، وايه السلاسل دي كلها وكمان خرزة زرق! خايف من الحسد».. كان محور النقاش الشهير الذي جمع بين الإعلامية القديرة ليلى رستم، والفنان الراحل أحمد رمزي، خلال لقاؤه ببرنامج «نجمك المفضل».

فعلى الرغم من مرور السنوات على اللقاء، إلا إنه لازال عالقًا في الأذهان، ربما لرد فعل الإعلامية التلقائي، أو لما تداول فيما بعد، بشأن انفصال ليلى رستم عن زوجها بسبب هذا الحوار، وطلاقهما بعد كلمتها للفنان أحمد رمزي، التي حلت ذكرى ميلاده، أمس، 23 مارس.

ابنة الإعلامية ليلى رستم تحسم الأمر

من جانبها، ردت السيدة إيمان، ابنة الإعلامية ليلى رستم، على حقيقة انفصال والدتها من والدها بسبب حلقة أحمد رمزي، قائلة: «ده كلام ملوش أساس من الصحة، بيتداول من سنين، ومش صح ولا حقيقي».

وتابعت ابنة ليلى رستم في حديثها لـ«هن»: «والدتي انفصلت عن والدي بعدها بـ8 سنين، وأحمد رمزي مكنش السبب لأنه كمان اتعزم عندنا بعدها ـ أي حاجة تاني مش صح».

واستنكرت السيدة إيمان اهتمام البعض بتلك الشائعة والترويج لها دون سند صحيح.

ليلى رستم تسرد الكواليس

وكانت الإعلامية ليلى رستم سردت الكواليس في لقاء قديم مع الإعلامي مفيد فوزي، قائلة: «سألت أحمد رمزي عن سر ارتدائه للسلاسل والخرزة الزرقاء، فقال إن الخرزة وضعتها له زوجته خوفًا من الحسد، فقالت بشكل عفوي (ياختي عليه)، لأن الخرزة الزرقاء توضع للطفل الرضيع خوفا عليه من الحسد».