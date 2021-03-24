فيديوهات مثيرة للجدل على «يوتيوب».. اسمها «روتين» ومحتواها فاضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مجموعة من الفيديوهات المثيرة للجدل، تشهدها منصة «يوتيوب» من حين لآخر، تحت مسمى «الروتين اليومي»، يقدمها عدد من النساء داخل مصر والوطن العربي، وهن يمارسن حياتهن اليومية داخل منازلهن، في أثناء تأدية الأعمال المنزلية المختلفة، من تنظيف وطهي للطعام وغيرهم.

تقديم أفعال فاضحة

ويأتي محتوى تلك الفيديوهات بشكل فاضح؛ إذ تركز السيدات على تصوير أنفسهن بملابس عارية داخل منازلهن، وإبراز مفاتنهن بشكل واضح، ما يثير غضب وجدل الكثيرين من رواد منصة الفيديوهات «يوتيوب».

تفاعل وغضب رواد «يوتيوب»

وسرعان ما تلقى تلك الفيديوهات تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمين «يويتوب» والتي تحقق مشاهدات واسعة، حيث تخطى إحداها أكثر من نصف مليون مشاهدة في عدة أيام فقط، مع نشر وإثارة حالات من الغضب والجدل الواسعين، وتوجيه الانتقادات والتوبيخات لمصورات تلك الفيديوهات الفاضحة.

وجاء من بين التعليقات على أحد الفيديوهات: «حسبي الله ونعم الوكيل»، و«علامة قروب الساعة والله أنا خايفة من خروج المسيخ الدجال، اتقوا الله حسبي الله ونعم الوكيل».

قانوني يعلق على محتوى الفيديوهات

وفي السياق ذاته، علق الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي خلال حديثه لـ«هن»، عن العقوبة القانونية عن ما يقدم من محتوى خادش خلال تلك الفيديوهات أمام ملايين من المشاهدين عبر منصة «يوتيوب».

وقال «سعداوي»، إن تلك الجريمة تعد قانونيا فعل فاضح علني، يتعارض مع قيم الأسر والمجتمع المصري، وتصل عقوبتها إلى السجن من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.