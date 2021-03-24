شبيهة عبلة كامل لـ«هن»: اتشهرت في7 أيام وبعشق الفنانة في «خالتي فرنسا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حملت ملامح متشابهة، ربما اتفقا في رسمة الوجه واستدارته، أو بشكل العيون، وحتى اللون، وطابع الحسن، أمور دفعت هند العبد، الشهيرة بـ«شبيهة عبلة كامل»، الانضمام لعالم «التيك توك»، لتقديم العديد من فيديوهات مشاهد الفنانة المعروفة.

اتشهرت في أسبوع

7 أيام فقط، كانوا سبب شهرة هند العبد، صاحبة الـ34 عامًا، من طنطا، بعدما قررت الدخول لعالم «التيك توك» والفيديوهات، مُستندة على الشبه والملامح الكبيرة التي تجمعها بالفنانة.

«أنا متزوجة ومقيمة بشبرا الخيمة، معاي بكالريوس خدمة اجتماعية، لكن أنا ربة منزل وبصراحة أول مرة أدخل التيك توك كان من أسبوع بس».. هكذا بدأت شبيهة الفنانة الحديث لـ«هن»، مؤكدة إنها لم تُرتب للأمر، لكن تفاعل الناس معها ساعدها في تدشين الفيديوهات.

وأكدت أن «ردود الناس الأغلبية جميلة وادتني طاقه إيجابية، فكملت وبدأت أنشر كذا فيديو خلال الأيام دي».

بعشق عبلة كامل في خالتي فرنسا

ربما كان للقدر دور أن تشبهها الفتاة، التي بالفعل عشقت أعمالها، وأحبت متابعتها دومًا: «أنا بعشق عبلة كامل في أي ظهور ليها، من صغري وأنا بحبها، وبحب دورها في خالتي فرنسا ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي».

وتمنت الفتاة وصول مقاطع الفيديو للفنانة عبلة كامل، ومشاهدتها أو التواصل معها.