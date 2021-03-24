كورونا اليوم: لقاح فعال ضد متغير جنوب إفريقيا.. وهكذا تتغلب طفرات الفيروس على المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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متغير جيني نادر يهدد الرجال

أظهرت دراسة طبية حديثة أن معاناة الرجال الأصغر سنا من متغير جيني نادر يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بحالات شديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أوضح الباحثون في جامعة "بافيا" الإيطالية، أن النتائج المتوصل إليها، والتي نشرت في العدد الأخير من مجلة " eLife"، تعني أنه يمكن فحص المصابين بمرض شديد وراثيًا لتحديد الفئات المؤهلة والأحق في الحصول على العلاجات المضادة للفيروسات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

هكذا تتغلب طفرات الفيروس على المناعة

تتحور جميع الفيروسات لأنها تصنع نسخًا من نفسها لتنتشر وتزدهر، أثبت SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19، أنه لا يختلف عن نظرائه.

يوجد حاليًا أكثر من 4000 نوع مختلف من COVID-19، والذي قتل بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال الوباء، وفقا لموقع medicalxpress، جميع المتغيرات الثلاثة خضعت لتغييرات في البروتين الشائك - وهو جزء من الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية، ونتيجة لذلك، فهي أقوى في إصابة الخلايا وانتشارها.

علاقة المشي ببطء وخطر التعرض للوفاة بسبب كورونا

رجحت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين بالمعهد الوطني للبحوث الصحية (NIHR)، أن الأشخاص الذين يمشون ببطء يتعرضون لخطر الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد أكثر بأربع مرات، كما أن لديهم أكثر من ضعف خطر الإصابة بنسخة شديدة من الفيروس، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

وفحصت الدراسة التي أجريت على 412،596 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة في منتصف العمر الارتباط النسبي لمؤشر كتلة الجسم (BMI) ووتيرة المشي المبلغ عنها ذاتيًا مع خطر الإصابة بوفيات كورونا والإصابات الشديدة.

لقاح فعال بنسبة 100% ضد متغير جنوب إفريقيا

أظهرت حقنة "كوفيد-19" صنعتها شركة الأدوية البيولوجية الألمانية CureVac، حماية كاملة ضد متغير فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، وفقا لنتائج دراسة أجريت على الفئران.

وقال الباحثون إن الفئران المصابة بفيروس "كوفيد"، التي طُعّمت، أظهرت "استجابات قوية للأجسام المضادة" وطوّرت حماية كاملة ضد الفيروس، بمعدل بقاء 100٪، وفقا لروسيا اليوم.