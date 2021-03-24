3 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب الانتباه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة تشبه الصخور تتكون من المعادن والأملاح في الكلى، قد تختلف هذه الرواسب في الحجم، حيث يكون بعضها صغيرًا مثل حبة الرمل، بينما يكون البعض الآخر كبيرًا مثل الحصى، ولا يتوافق حجم حصوة الكلى دائمًا مع شدة الأعراض التي قد يعاني منها المريض.

حصوات الكلى الصغيرة يمكن أن تمر عبر المسالك البولية دون التسبب في أعراض، بينما يمكن أن تنحصر الحصوات الكبيرة في المسالك البولية، وعادة ما تكون هذه هي النقطة التي سيختبر فيها الشخص العلامات أو الأعراض الأولى لحصوات الكلى.

فى هذا التقرير نرصد علامات وأعراض حصوات الكلى، وفقًا لما ذكره موقع health.kompas.

الأعراض المبكرة لحصوات الكلى

يمكن أن تحدث حصوات الكلى على طول المسالك البولية بدءًا من الكلى والحالبين (الأنبوب الذي يربط الكلى بالمثانة) والمثانة والإحليل (الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم).

وتميل حصوات الكلى الصغيرة إلى التعثر في الكلى أو أجزاء أخرى من المسالك البولية، كما يمكن أن تحدث أعراض خفيفة إلى معتدلة عندما تمر حصوات الكلى الصغيرة عبر المسالك البولية، على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد لا يشعرون أيضًا بالألم.

ويمكن أن تسبب حصوات الكلى الكبيرة الألم أو النزيف أو الالتهاب أو العدوى، ومع ذلك، لا تظهر هذه الأعراض عادة حتى تبدأ الحصاة بالانتقال عبر المسالك البولية.

فيما يلي بعض العلامات أو الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى أن حصوات الكلى تتحرك عبر المسالك البولية:

1.الضغط أو الألم في أسفل الظهر

في بعض الحالات، قد تنحشر حصاة في الحالب، الحالبان هي الأنابيب التي تنقل البول من الكلى إلى المثانة، ويمكن أن يتسبب الانسداد هنا في احتباس البول في الكلى، مما يؤدي إلى الضغط والإحساس بالألم في أسفل الظهر.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض على الجانب الأيسر أو الأيمن، اعتمادًا على الكلية المصابة، وفقًا لجامعة شيكاغو، عادةً ما يكون الألم أو الضغط علامة مبكرة على وجود حصوات في الكلى، وفي بعض الحالات، قد تكون الأعراض خفيفة جدًا وتتطور ببطء.

في حالات أخرى قد يحدث الألم والضغط فجأة، دون أي علامات إنذار مبكر، ويمكن أن يكون هذا الألم شديدًا ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء أو كليهما، غالبًا ما يعاني الأشخاص من ألم حاد وطعن، ولا تخفف منه الإجراءات العامة مثل الراحة أو الاستلقاء.

2.أعراض شبيهة بالتهاب المسالك البولية

في بعض الحالات، قد يلاحظ الشخص المصاب بحصوات الكلى أعراض مشابهة لأعراض التهاب المسالك البولية، وتشمل هذه: كثرة التبول أو الرغبة في التبول الألم أو الانزعاج أثناء التبول تغير لون البول رائحة كريهة دم في البول حمى أي شخص يعاني من العلامات والأعراض المذكورة أعلاه يجب أن يرى الطبيب على الفور.

3.مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بحصوات الكلى من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي، وبعض أعراض مشاكل الجهاز الهضمي التي يمكن أن تشير إلى حصوات الكلى تشمل: الغثيان، القيء، الانزعاج العام في المعدة الذي لا يزول وفقًا لصندوق الكلى الأمريكي، يحتاج الشخص إلى زيارة الطبيب إذا كان يعاني من الأعراض المذكورة أعلاه لمشاكل الجهاز الهضمي.