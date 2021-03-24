نصائح مهمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - يظل 50% من مرضى السرطان على قيد الحياة، بفضل التطورات الطبية، لمدة 10 سنوات أخرى بمجرد تشخيص إصابتهم بهذه الحالة، وفق ما جاء في موقع"روسيا اليوم".

ومع ذلك، هناك اجراءات يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالمرض في المقام الأول.

وقال الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، إن أول شيء يمكن لأي شخص القيام به لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان هو "أن يتمتع بوزن صحي".

الوزن الصحي

يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي إلى "حمايتك من 12 نوعا من السرطانات": سرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم.

ويعتبر الوزن الصحي بمثابة "توازن" بين كمية الطاقة التي تستهلكها (أي ما تأكله)، والطاقة التي تحرقها (لوظائف الجسم وممارسة النشاط البدني).

وقالت منظمة أبحاث السرطان العالمية: "إذا أكلت أو شربت أكثر مما يحتاجه جسمك، فسيزداد وزنك".

والعكس صحيح أيضا، ما يعني أنك إذا حرقت طاقة أكثر مما تستهلك، فستفقد الوزن.

ويحتاج الرجل العادي إلى زهاء 2500 سعرة حرارية يوميا، بينما تحتاج المرأة نحو 2000 سعرة حرارية يوميا.

- لماذا ترتبط زيادة الوزن بالسرطان؟

تفرز الخلايا الدهنية هرمون الإستروجين. ويمكن أن يزيد الإستروجين الزائد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم، ويشجع على نمو الورم.

ويمكن أن يؤدي تخزين الكثير من الدهون في الجسم إلى مقاومة الأنسولين، "ما يشجع الجسم على إنتاج هرمونات النمو". ويمكن أن تعزز المستويات العالية من هذه الهرمونات "نمو الخلايا السرطانية".

وتحفز زيادة الدهون في الجسم أيضا الاستجابة الالتهابية داخل الجسم، والتي يمكن أن تحفز أيضا الخلايا السرطانية على الانقسام.

وأضاف الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: "قد تدعم هذه الاستجابة الالتهابية مجموعة متنوعة من السرطانات المختلفة المرتبطة بالسمنة".

تحرّك أكثر

ينصح البالغون بممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع. ويمكن أن يشمل ذلك المشي السريع وركوب الدراجات والأعمال المنزلية والبستنة والسباحة والرقص.

- كيف تقلل التمارين من مخاطر الإصابة بالسرطان؟

تشير الدراسات إلى أن النشاط المنتظم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الهرمونات صحية، وبالتالي تقليل الالتهاب في الجسم.

اعتبارات غذائية

لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، يوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بما يلي:

• تناول المزيد من الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات.

• تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

• الحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة.

• الحد من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر.

• لا تشرب الكحول.

وحذرت الجمعية الخيرية للوقاية من السرطان من أن الأطعمة عالية السعرات الحرارية يمكن أن تسهم في السمنة - عامل خطر للإصابة بالسرطان.

وتشمل الأطعمة عالية السعرات الحرارية:

• الشوكولاتة والحلويات.

• البسكويت.

• البوظة.

• الوجبات السريعة مثل البرغر أو الدجاج المقلي أو البطاطس المقلية.

• المعجنات.