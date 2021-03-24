برنامج سكر بنات: خلطات الفريز للعناية بالبشرة الدهنية  

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً، للعناية بالبشرة الدهنية بمكونات من مطبخك والأقرب إلى نوعها ومساماتها وهي الفريز.

خلطة تقشير البشرة

خلطة تقشير البشرة

أنت بحاجة إلى القليل من الشوفان، فريز مهروس وعصرة حامض.

اخلطي المزيج جيداً، ضعيه على وجهك وافركيه بحركات دائريّة وبعدها اغسلي وجهك.

يمكنك استعمال هذه الخلطة بشكل يومي .

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خلطة لترطيب البشرة الدهنية

خلطة لترطيب البشرة الدهنية

لمحاربة حب الشباب وترطيب البشرة الدهنية أنت بحاجة إلى:

فريز مهروس، ملقعة حليب والقليل من ماء الورد.

اخلطي المزيج جيداً وطبقيه على بشرتك مدة 15 دقيقة.

بعدها اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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