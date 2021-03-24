أبرز قصات الشعر لربيع وصيف 2021 من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - على رغم العقبات الواضحة لوباء كورونا، لا تزال النجمات المفضلات لدينا قادرات على أن يكن مصدر إلهام أساسياً تستوحي النساء منهن أجمل وأجدد الصيحات الجمالية، بما فيها قصات الشعر. وبعد أشهر طويلة من الجمود، بدأ يتدفق الكثير من اتجاهات قص الشعر التي توفر للمرأة إطلالة أنثوية متجددة وجذابة. وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة قصات شعر رائجة من إنستغرام النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



قصة الـ"موليت"

قصة الموليت (الصورة من إنستغرام)



لقد عادت قصة الـ"موليت" الى الواجهة مجدداً لتتصدر صيحات قصات الشعر لعام 2021، وهي ترتكز على الشعر القصير جداً من الأمام والطويل من الخلف. هذه التسريحة المستوحاة من السبعينات والثمانينات، تلاقي رواجاً كبيراً بين نجمات هوليوود أمثال زيندايا Zendaya، وريهانا Rihanna، وباربي فيريرا Barbie Ferreira.

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قصة البوب القصيرة الـ Swoopy

قصة البوب القصيرة الـ Swoopy (الصورة من إنستغرام)



لا تزال قصة البوب تلاقي رواجاً كبيراً في عام 2021، إذ تعد من أبرز قصات الشعر حالياً، خصوصاً أنها تسريحة غير مملة وعصرية. وهي ترتكز على أطراف الشعر الحادة، مع قليل من التدرجات الناعمة. هذه القصة عملية جداً ومريحة، لا سيما خلال فصلي الربيع والصيف. ومن أبرز النجمات اللواتي اعتمدنها كايا جربر Kaia Gerber.

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قصة 70s Bangs

قصة 70s Bangs (الصورة من إنستغرام)



تعود هذه القصة الى مرحلة السبعينات، لكنها عادت بقوة في بداية 2021، لتكون من أكثر قصات الشعر رواجاً، وقد اعتمدتها كثيرات من نجمات هوليوود، أمثال سيلينا غوميز Selena Gomez، وهيلاري داف Hilary Duff وغيرهما... وهي قصة مناسبة لمختلف أشكال الوجوه وتوفر للمرأة إطلالة حيوية جداً وجذابة.

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قصة البيكسي القصيرة

قصة البيكسي القصيرة (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت من محبات الإطلالات الرياضية المريحة والعصرية، بإمكانك تجربة قصة البيكسي القصيرة، فهي تناسبك جداً في الأجواء الحارة، حيث تقيك من التعرق، وفي الوقت نفسه تعد أفضل وسيلة لجعل عينيك محط الأنظار. هذه القصة رائجة جداً بين النجمات، بمن فيهن: زوي كرافيتز Zoë Kravitz، و سلمى بلير Selma Blair...

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قصة الشعر المتساوي

قصة الشعر المتساوي (الصورة من إنستغرام)



تعد قصة الشعر المتساوي الطول، التي تناسب مختلف أطوال الشعر، من أبرز قصات الشعر خلال الوقت الراهن، وستكون الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2021. وعلى رغم أن قصة الشعر هذه بسيطة للغاية إلا أنها تعطي انطباعاً جريئاً، وتوحي بالثقة والجدية.

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