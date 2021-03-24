نهى نبيل تطلق صيحة color block

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - هي مؤثرة ومدونة جمال على منصات التواصل الإجتماعية.وقد لفتتنا أزياؤها الجريئة بألوانها الحيوية القوية. وقد نشرت نهى نبيل على حسابها على انستغرام أنها أحبت خياراتها الجريئة التي تمثلت في صيحة الكولور بلوك اي تلك الالوان المقطعة والتي تؤلف قطعة واحدة أو باقة من الألوان التي تنسق في زي واحد.



كيف ارتدت نهى نبيل هذه الصيحة؟



اليك بعض الحيل التي اعتمدتها نهى نبيل لترتدي الكولور بلوك



ارتدت نهى نبيل الطقم التركواز من الكريب مع بلوزة turtle neck بنفسجية وحملت حقيبة من هرميس بنفسجية مربعة التصميم مع رباط جلدي طويل. وانتعلت نهى لتحييد اللوك حذاء نيود من جيمي تشو.



ارتدي سترة كولور بلوك على مثال نهى نبيل التي اختارت سترة بقصة مقفولة الأزرار وبتصميم غير متجامس ويتمثل بياقة عريضة وبمربعات من الالوان وهي من قماش الدنيم المخملي الناعم. وقد ارتدت تحتها سروالاً مستقيما بلون أزرق بترولي. وحملت بيدها حقيبة صفراء من هرميس.

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نهى نبيل في سترة كولور بلوك - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



اختارت نهى الظهور بسترة قصيرة ضيقة تعتمد مربعات من الألوان كالأخضر والاصفر الخردلي والأحمر ونسقتها مع تنورة pencil skirt من الجلد الصفر وانتعلت حذاء نيود من جيمي تشو.



تألقت نهى نبيل في زي أبيض من ديور يتألف من بلوزة بياقة عالية وسروال مع معطف من ماكس مارا بترولي أزرق وانتعلت جزمة جلدية لامعهة بيضاء. وقد برعت في هذا اللوك اللافت العصري الذي حددته بالمعطف الصارخ بلونه.

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نهى ترتدي سروالاً وبلوزة بيضاء مع معطف من ماكس مارا - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام





نهى نبيل بدت بكامل أناقتها في سترة مربعة التقطيع مع ياقة عالية بلون الفوشيا ونسقت معها سروالاً فضفاضاً من الكريب الأسود وجزمة سوداء. وحملت حقيبة فوشيا من هرميس.

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نهى ترتدي سترة بليزر وبلوزة فوشيا بياقة عالية وحملت حقيبة من هرميس - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام

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