

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - على الرغم من امتلاء سوق المجوهرات بالعديد من الأحجار الكريمة والتصاميم المختلفة يبقى للتصميم اللؤلؤي سحره الخاص. وقدرته الكبيرة على جذب انتباه المرأة، ويبدو أن دور المجوهرات العريقة لم تغفل عن هذا الأمر فصممت لك الخليج 365 قطعاً فريدة مزينة باللؤلؤ، اخترنا لك منها هذه الخواتم.

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خواتم لؤلؤ راقية لصاحبة الأسلوب الناعم





خاتم من ديور Dior

خاتم من ديور Dior









أطلقت ديور Dior خاتم 30 Montaigne من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، الذي يحمل شعار الدار الكلاسيكي CD مزين بلآلئ راتنجية بيضاء مقطوعة على الحزام. لتبرز الشعار في مركز التصميم. قطعة تمزج بين الكلاسيكية والعصرية يمكنك ارتداؤها منفردة أو يمكنك أن تضيفي إليها قطعاً أخرى من المجموعة لتزدادي تألقاً.





خاتم من يوكو لندن Yoko London

خاتم من يوكو لندن Yoko London





خاتم Aurelia من يوكو لندن Yoko London قطعة تقعين في غرامها من النظرة الأولى. صنعت الدار هذه التحفة الرائعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً من Aurelia South Sea وزينتها بالألماس واللؤلؤ القادم من أعماق البحار.

قطعة مميزة تعكس عشقك للأناقة والتفرّد، يجب عليك اقتناؤها بين مجموعة مجوهراتك.

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خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co

خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co





أطلقت دار تيفاني أند كوTiffany & Co، مجموعة Tiffany HardWear hglsj، المستوحاة من روح نساء مدينة نيويورك. اخترنا لك منها هذا الخاتم الذي يجمع بتصميمه بين الذهب الدافئ عيار 18 قيراطاً واللؤلؤ اللامع من لآلئ بحر الجنوب الذهبية الذي يمكن ارتداؤه ليلاً ونهاراً.

اعتمدت الدار في هذا التصميم أن تجعله مريحاً وسهل الارتداء.





خاتم من غوتشي Gucci

خاتم من غوتشي Gucci









من إيطاليا انتقينا لك من غوتشي Gucci هذه القطعة الفريدة التي أطلقتها غوتشي مؤخراً، خاتم معدني مجدول الأطراف بطلاء ذهبي، يتوسط سطحه شعار الدار GG وتحيط به ست حبات بيضاء من اللؤلؤ على شكل زهرة؛ لتضفي على التصميم شيئاً من التفرد، قطعة عصرية يمكنك ارتداؤها خلال يوم عملك.

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