فساتين وجلابيات رمضانية من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - استعداداً لاقتراب شهر رمضان المبارك، لا شك أنك بحاجة لفساتين وجلابيات ناعمة مناسبة لإطلالاتك في هذا الشهر، ولتتبعي أحدث صيحات الموضة وتتميزي بأجمل الأزياء الأنيقة والمحتشمة، فسوف نرصد لكُنَّ عدة أفكار من وحي النجمات العربيات على مواقع التواصل الاجتماعي.



فساتين مميزة من هبة الدري

فساتين مميزة من هبة الدري



اعتمدت الممثلة المصرية، هبة الدري، على تصاميم الفساتين المميزة المناسبة لشهر رمضان في أحدث إطلالاتها على انستغرام، ومن وحيها يمكنك اعتماد عدة أفكار؛ حيث تأنقت بفستان ذهبي مطبع بالزهور البيج ومزين بأكمام واسعة ذهبية، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ذهبية ناعمة، واختارت في الإطلالة الثانية جلابية سوداء واسعة مزينة بخصر ضيق ومطرزة بالأصفر والألوان الناعمة في الأسفل للوك جذاب ويومي، ونسقت في إطلالة أكثر جاذبية جلابية بنفسجية مطرزة بالبرونزي والشرائط البنية مع النقوشات الملونة في الأطراف السفلية، واعتمدت أكماماً مكشوفة الأكتاف لتكمل أناقة مظهرها.

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فساتين مطبعة من رؤى الصبان

فساتين مطبعة من رؤى الصبان



لجأت الممثلة والمذيعة الإماراتية، رؤى الصبان، لصيحة الفساتين المطبعة في إطلالاتها اليومية لرمضان، حيث أطلت بفستان ميدي ذي أكمام واسعة مصممة بخصر من المطاط ومطبعة بالزهور الملونة لخيار ربيعي مبهر، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان زهري مطبع بالبيج والبني والبنفسجي مع أكمام واسعة، وزُينت الإطلالة بحزام من الجلد البني للخصر، وفي لوك مميز ارتدَتْ فستاناً باللون البيج مزيناً بالزهور الملونة والنقوش الذهبية للوك لافت.

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جلابيات ناعمة من إلهام الفضالة

جلابيات ناعمة من إلهام الفضالة



تفضل الممثلة الكويتية، إلهام الفضالة، تنسيق إطلالاتها بما يتناسب مع مظهرها اليومي ومع أناقة المجتمع الخليجي؛ حيث تزينت بجلابية سماوية واسعة مطرزة بالذهبي والسماوي في المنتصف مع الريش السماوي في أطراف الأكمام، وتألقت بفستان أسود واسع مزين بمطاط مع شريط من الساتان الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء وحذاء أسود للوك كلاسيكي، كما تجملت بجلابية فوشيا مزينة بجيوب زهرية ناعمة مع اكسسوارات باللون البنفسجي.

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شيماء سليمان بإطلالة رمضانية

شيماء سليمان بإطلالة رمضانية



في لوك رمضاني تراثي مميز، شاهدنا المغنية والممثلة الكويتية، شيماء سليمان، بفستان أبيض مطرز بالذهبي مع عباية من البشت الأبيض المزين بالذهبي مع مجوهرات ناعمة ويومية، وأكملت الإطلالة بتسريحة الويفي للشعر مع مكياج برونزي.

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