كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً -

لكل سيدة تبحث عن موديلات أساور من الذهب والألماس تجذب بها أنظار الجميع في مختلف المناسبات، لا بدّ من اختيار ما يليق مع أسلوبها ويضيف سحراً خاصاً على إطلالتها؛ حيث تمنح المجوهرات، لا سيما الأساور، لمسة راقية من الفخامة التي تليق بمناسبات وسهرات المساء، ولمسة عصرية لمناسبات النهار، لذا لا تترددن في اختيار الأساور التالية من أهم الماركات العالمية في فصل الربيع الحالي.

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موديلات أساور ناعمة من الذهب والألماس لربيع 2021

سوار سيربنتي فايبر من بولغاري Bvlgari

سوار سيربنتي فايبر من بولغاري Bvlgari





تقديراً للثعبان، قامت علامة بولغاري Bvlgari بغرس قوة الإغواء في سوار «سيربنتي فايبر»، من خلال تصميمه الآسر والمفعم بالجاذبية والإغواء؛ حيث يلتف هذا السوار الأنيق حول المعصم باللون الذهبي الوردي المرصع بفصوص الألماس المتتالية، لتتألقي بجمال الحراشف الفاخرة وبانسيابية الثعبان المتميزة.

سوار من تيفاني أند كو Tiffany & Co

سوار من تيفاني أند كو Tiffany & Co





يتم لف هذه السوار المفصلي من تيفاني أند كو Tiffany & Co حول معصم من ترتديها في دائرة مستمرة غير منقطعة من الذهب الأبيض، ويتميز بألماسات متلألئة دائرية في منتصف التصميم لابتكار أيقونة تيفاني، ولتمثل القوة الفردية والقوة الدائمة بأسلوب عصري.

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سوار دويتو ملفوف من غراف Graff

سوار دويتو ملفوف من غراف Graff



يتميز هذا السوار الألماسي من غراف Graff بتصميم دائري مفتوح على شكل الكمثرى في الأطراف، وقد رُصع بالذهب الأبيض والألماس، ليُعَدَّ مثالاً لافتاً وجذاباً بأسلوب كلاسيكي فاخر.

سوار هابي هارتس من شوبارد Chopard

سوارهابي هارتس من شوبارد Chopard



تشارك الرئيسة المشاركة والمديرة الفنية لدار شوبارد Chopard، كارولين شوفولي، رؤيتها لامرأة جيمس بوند الحازمة والشجاعة في مجموعة القلوب السعيدة من شوبارد، وذلك من خلال ملء القلوب بالذهب المزين بفصوص ألماسية صغيرة في الجانبين لخيار ناعم وأنيق.

أساور «جوست آن كلو» من كارتييه Cartier

أساور «جوست آن كلو» من كارتييه Cartier



صُممتْ مجموعة «جوست آن كلو» من كارتييه Cartier في نيويورك خلال السبعينيات؛ لتعكس روح تلك الحقبة الجريئة وتكسر التقاليد بشكلها المستوحى من المسمار، لتؤكّد على سِمات من يرتديها من الأصالة والاستقلالية والشجاعة والحرية، وصُممتْ هذه الإسورة الكلاسيكية من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ورُصِّعَتْ بـ32 ألماسة بقطع البريانت الحديث البرّاق.

سوار بيرليه دايمندز من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار بيرليه دايمندز من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels



من علامة فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels اخترنا لكُنَّ سواراً من الذهب الوردي المرصع بالألماس المستدير البرّاق بشكل الشريط الذهبي لتصاميم بيرليه دايمندز، الذي يدخل خلاله الجمال الطبيعي للأحجار الكريمة في حوار مع اللآلئ البرّاقة الذهبية التي تحيط بكل قطعة.

سوار مفتوح بوسيشن من بياجيه Piaget

سوار مفتوح بوسيشن من بياجيه Piaget





لمحبي علامة بياجيه Piaget، اخترنا لكُنَّ هذا السوار المفتوح البرّاق والآسر والمصنوع من الذهب الأبيض، والمرصّع بالكامل بألماسات قطع بريانت تجسّد الشكل الدائري في الإبداع والأناقة.

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