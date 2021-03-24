هل يجوز للمرأة وضع الكحل عند الخروج من المنزل؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء سؤالا حول الحكم الشرعي لوضع المرأة للكحل عند خروجها من بيتها، يقول فيه السائل: «هل يمكن للمرأة وضع الكحل خارج منزلها؟».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على «فيسبوك»، قائلا: إن هناك زينة مباحة للمرأة استخدامها، وجواز الخروج بها من منزلها كارتداء الذهب، وأخرى يحرم الخروج بها؛ لأنها تجعلها تقع في دائرة الفتنة

وأضاف «شلبي» أنه يجوز للمرأة الخروج من منزلها متزينة بالكحل، ولكن بشرط ألا يكون غرضها جذب الانتباه أو إثارة الفتنة؛ وإذا كانت ليس لديها نيه بذلك فيجوز لها، وفقا لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالوجه والكفين، وأضافت السيدة عائشة بجواز إظهار القدمين، وبذلك يجوز لهن كشف الوجه والقدمين واليدين.