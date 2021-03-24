هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض أو الجنب من الموبايل؟.. «الإفتاء تجيب»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يختلط الأمر بين الكثير من النساء على مدى جواز قراءة القرآن في أثناء الحيض أو الجنابة من الهاتف المحمول، أو حرمانيه فعل ذلك.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: إن الأصل في الحائض والجنابة لا يجوز لهم قراءة شيء من القرآن سواء كان من مصحف أو أي وسيلة أخرى، وفقا لقول الرسول صلى الله علية وسلم: «لا تقرأ الحائض أو الجنب شيء من القرآن»، مضيفا أنه «ولكن يستثنى ذلك في حالة الاضطرار».

وأكد «وسام» جواز قرأة القرآن اذا اضطرت المرأة لذلك، ولكن بشرط عدم تحريك الشفتين أو اللسان، فتقرأ بقلبها وعينيها فقط.