شبيهة عبلة كامل تثير الجدل بتقليدها للفنانة: عمري ما هبقى زيها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بنفس استدارة الوجه، ولون البشرة، وملامح متقاربة جدًا، خطفت هند العابد، فتاة على تطبيق الفيديوهات «تيك توك» الأنظار لديها، بسبب الشبه الكبير بينها والفنانة عبلة كامل.

وحملت الفتاة التي أطلق عليها الرواد «شبيهة عبلة كامل» ملامح متقاربة من الفنانة، وظهرت في العديد من الفيديوهات عبر حسابها على «التيك توك»، وهي تقلد مقاطع ومشاهد شهيرة لـ عبلة كامل.

ولم تشارك الفتاة سوى بـ11 فيديو على «التيك توك»، إلا إنها حظت بمتابعات كثيرة، وتفاعل الكثير مع أداؤها ومدى تقارب ملامحها مع الفنانة بشكل كبير.

وتحقق هند العبدـ الآلاف من تسجيلات الإعجاب على مقاطعها التي لم تنشر منذ وقت طويل، كما دشنت الفتاة حساب على «انستجرام» لمشاركة بعض فيديوهاتها، دونت عليها: «ليا الشرف إني شبهها».

تعليقات حول مقاطع الفيديو

وانقسم المتابعون بين تأيد فكرة الشبه بين الثنائي، الرفض؛ فعلق البعض: «سبحان الخالق»، و«طبق الأصل»، و«فيها شبه كبير»، في حين رفض البعض الفكرة: «يمكن تشبهها في الشكل لكن الروح مافي غير عبله كامل واحدة وبس»، و«فيها شبه كبير بالشكل صحيح لكن الروح والدم المحبوب والشخصية تختلف تمامًا».

وردت هنا العابد على التعليقات، قائلة: «عمري ما هبقى زيها ممكن الشبه الواضح بيني وبين الممثلة العظيمة عبلة كامل واضح جدا ولي الشرف إني يشبهونني بها واتمىي ذلك لأنني احترمها، وأتمنى أكون ولو في أخلاقها وتميزها، والحمد لله إني من غير ميك أب وجبت الشبه علشان ده من صنع الله مش الإنسان».