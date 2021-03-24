رانيا يوسف ليست الوحيدة.. بوسي تقلد مايكل جاكسون برقصة جديدة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة والمطربة بوسي عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تقدم رقصة على طريقة نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاسكون.

بوسي مرتدية قبعة مايكل جاكسون

وظهرت الفنانة خلال الفيديو، الذي لم تتعد مدته الـ30 ثانية، مرتدية «بنطلون» وسترة باللون الأسود، وجاكيت منقوش ذو ألوان متداخلة، وفوق رأسها وضعت قبعة سوداء، تشبه تلك التي اشتهر بارتداءها مايكل جاكسون، خلال أغنياته.

كما أدت «بوسي» رقصة بالحركات الشهيرة لنجم البوب العالمي، واختتمت رقصتها بوقفته الشهيرة أيضا.

رانيا يوسف تقلد مايكل جاكسون

ولم تكن «بوسي» هي الأولى من بين الفنانات اللائي حرصت على تقليد نجم البوب العالمي؛ إذ ظهرت منذ أيام، الفنانة رانيا يوسف، في جلسة تصوير شاركت بها متابعيها، ظهرت من خلالها بهيئة تشبه المطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، وقلدت حركاته وارتدت «القبعة» شبه التي اعتاد ارتداءها قبل ذلك، وظهرت بفستان طويل وضيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مزود بحزام من المنتصف.

بدلة مايكل جاكسون

وكانت تلك هي المرة الثانية، التي ظهرت فيها الفنانة رانيا يوسف، مرتدية إطلالة تشبه الراحل مايكل جاكسون، فمن قبل أطلت خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، لعام 2018، وهي مرتدية بذلة رجالية.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية بذلة رجالية من اللون الأسود، وتتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، إضافة إلى قبعة باللون ذاته، وشبهها الكثيرون وقتها بالإطلالة الرجالية التي تشبه مايكل جاكسون.

وحينها تلقت «رانيا» سيل من الانتقادات حول هذه الإطلالة التي شبهت بـ«الرجالية»: «هي مالها أسود كدة ليه بتذكريني بمايكل جاكسون»، و«خضيتني يا رانيا»، و«شبه مايكل جاكسون أوي».