«مبدخنش سجاير وبلبس كوتشي».. أسرار رشاقة نادية الجندي في سن الـ75

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الفنانة نادية الجندي واحدة من أكثر الفنانات اللاتي لازلن يحتفظن بجمالهن ورشاقتهن رغم تخطيها عامها الـ75، فدائمًا ما يتحدث الجميع عن إطلالاتها خلال جلسات التصوير والمناسبات المختلفة، فهي الملقبة باسم «نجمة الجماهير».

الفنانة نادية الجندي، تزوجت مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي، عام 1962، والأخرى من المنتج السينمائي محمد مختار، عام 1978، وانفصلت عنه عام 1995.

ويتزامن اليوم 24 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة نادية الجندي، ويُقدم «هُن» كواليس من الحياة الروتينية لها، خلال السطور التالية.

قالت الفنانة نادية الجندي، خلال استضافتها في برنامج «أبلة فاهيتا»، إن سبب رشاقتها وشبابها الدائم أنها تستيقظ مبكرًا بشكل يومي وتمارس الرياضة باستمرار، ولا تأكل السكريات، وتحرص على تناول الأكل الصحي.

أسرار رشاقة وروتين نادية الجندي

وتابعت الفنانة خلال لقائها: «مبدخنش سجاير حفاظا على صحتي وبلبس كوتشي طول الوقت بسبب إني بتعب من كتر ارتداء الأحذية».

وسبق أن نفت الفنانة نادية الجندي، خلال مداخلة عبر تطبيق«زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن»، إنها أجرت عمليات تجميل طوال مشوارها الفني: «أنا بخاف جدا لأن دي ملامحي اللي الناس اتعودت عليها، وأي تغيير فيها الجمهور هيحسه، وأنا نجحت وأنا كده وبملامحي دي مع الناس، ومبغيرهاش».

نادية الجندي: مبعملش تجميل وبحط كريمات للوش

وأضافت الفنانة نادية الجندي، خلال المداخلة، قائلة: «أنا بعمل الفيلر والبوتكس، واللي أي ست بتعمله فيتامينات وكريمات للوش، عمري ما عملت عمليات تجميل وحاولوا كثير أصحابي».

وأشارت الفنانة، إلى أنها فكرت في إجراء عملية تجميل لأنفها: «حاولت مرة أعمل عملية تجميل في مناخير، وقولت للدكتور، والدكتور قالي دي اللي عاملة لك الشخصية بتاعتك، ولو عملتيها شخصيتك هتبوظ، وهي يمكن طويلة شوية لكن عاملاني زي نفرتيتي».