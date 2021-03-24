ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بمنشور غامض حول الخذلان: «أحمد عملك ايه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار منشور للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، جدلًا واسعًا بين متابعيها، بعدما دونت فيه كلمات غامضة، دون أن يتبين مقصدها، ما دفع البعض للاعتقاد أنها تمر بأزمة مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت الفنانة، منشور تضمن الآتي: «الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدًا».

وسرعان ما تفاعل المتابعون حول منشور الفنانة؛ إذ رجح البعض أنها تقصد علاقتها مع زوجها، في حين ذهب البعض بأن يكون المقصود شقيقها «وائل».

ودون الكثير من الرواد: «عملك ايه أحمد» و«الناس هتفتكر أن أحمد عملك حاجة أو هو السبب» و«ايه اللي حصل!».

اللي مالوش كبير.. مسلسل رمضاني يجمع بين الثنائي

وينتظر الثنائي، ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، مسلسلهما «اللي مالوش كبير»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على شاشة cbc، ويعد أول تعامل بينهما عقب الزواج.

وكانت الفنانة شاركت البرومو الخاص بالمسلسل مؤخرًا، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.