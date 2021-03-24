تناولي تلك المشروبات.. روشتة نفسية للمقبلات على الزواج تقضي على القلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاني الكثير من الفتيات المقبلن على الزواج، من عيش مشاعر من القلق والتوتر الشديدين خلال فترة تحضيرات الزفاف، وقبيل العُرس بأيام قليلة، وهو ما عبر عنه عدد من العشرينيات.

فتيات يعبرن عن مشاعر قلقهن قبيل فترة الزواج: بكاء ومهدئات

وخلال حديثهن مع «هن»، كشفت عدد من العشرينيات عن ما يعيشن به من مشاعر قلق وتوتر قبيل فترة زواجهن، فتقول «د. ن»: «فرحي كمان أسبوع وحالتي النفسية بقت صعبة، كنت الأول متوترة عادي وقولت يومين وهيعدوا، بس مبقتش أعرف أنام ووصلت إني بأخد مهدئات عشان عيني تقفل شوية، وخايفة الموضوع يزيد معايا بعد الجواز، وأفضل عايشة بالأدوية دي».

«بعيط طول اليوم، ومش عارفة ولا لاقية سبب لحالتي غير إني خايفة وكل ما ميعاد فرحي بيقرب بخاف أكتر من الأول»، وفقا لـ«هـ. ع».

فيما تكشف «ن.ع»، عن توترها الشديد الذي كان سيدفعها إلى طلب الطلاق من عريسها: «اتكتب كتابي من شهر، ومخطوبين عن قصة حب طويلة، وأنا بحبه جدا، بس فجأة لاقيت نفسي كل ما ميعاد الفرح بيقرب قلبي بينقبض أوي، لدرجة إني فكرت أكتر من مرة أطلب الطلاق وأفسخ الموضوع بس أهلي منعوني».

نصائح نفسية للفتيات المقبلن على الزواج

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، خلال حديثه لـ«هن»، مجموعة من النصائح النفسية للفتيات المقبلن على الزواج، للتخفيف من مشاعر التوتر والقلق التي قد تصيب بعضهن، وهي..

- تناول بعض المشروبات الساخنة مثل الينسون والكركديه الدافئ؛ إذ تساعد تلك المواد الغذائية على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق، وارتخاء الأعصاب.

- الحديث مع شخص موثوق به لاستقبال الدعم منه، ومشاركة الأفكار السلبية معه.

- الابتعاد قدر الإمكان عن المشكلات والمواقف التي تسبب زيادة في الشعور بالقلق.